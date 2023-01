Joop van Baalen bekroont zich tot Volendammer Dartkampioen 2023

Afgelopen zaterdag was de 38e editie van de Tom Kakes Cup, het jaarlijkse Volendammer Dartkampioenschap, georganiseerd in Pop- en Cultuurhuis PX. Maarliefst 90 deelnemers begonnen aan ’s ochtends aan het toernooi der toernooien. Het brede deelnemersveld zag oude bekende, maar ook veel nieuwe gezichten. Met de jongste deelnemer van 13 jaar oud tot de oudste deelnemer van 70 jaar is de cup een toernooi voor alle leeftijden.

Driemaal is scheepsrecht

Na twee verloren finales (2018 en 2019) is het Joop van Baalen, bij de darters beter bekend als ‘Haagse Joop’, eindelijk gelukt om zijn eerste cup-titel in de wacht te slepen. In de finale was hij met 5-2 te sterk voor Stefan Hijlkema. Eerder werden Mike Tol en Michel Prent in de halve finales uitgeschakeld.

Verliezersronde

In de verliezersronde werd er door 31 darters gestreden om de troostprijs. In de finale wist Jeremy Jonk met 3-0 te winnen van Arjan Mooijer.

Beste dame

Traditioneel wordt tijdens de Tom Kakes Cup ook gestreden om de titel Beste Dame. Na de poulefase versloeg Jolanda Doede haar tegenstander Veronica in de finale met 3-0.

Volgend jaar zal het Volendammer Dartkampioenschap worden georganiseerd op zaterdag 6 januari 2024. De organisatie van Volendam Darts dankt Pop- en Cultuurhuis PX voor de gastvrijheid. Ook grote dank naar alle sponsoren: Westend Zonwering, Kees Tol Verf en Behang, Kees Tol Glas, Krima, Schildersbedrijf Maxed, Butter en Bond Stucadoors, Bakkerij van Pooij, Klaas Bart Schildersbedrijf, Kes en Molenaar Metselbedrijf, Fietsservice Koning, Snackbar Roma, Number1 Voetbalreizen, Veerman en Kemper Stucadoors, Stucbouw Volendam en Edwin Horn Rijopleidingen.

Uitslag Tom Kakes Cup 2023 in Pop- en Cultuurhuis PX, op zaterdag 7 januari 2023 (90 deelnemers):

1. Joop van Baalen

2. Stefan Hijlkema

3. Michel Prent

3. Mike Tol

Winnaar verliezersronde:

Jeremy Jonk

Runner-Up verliezersronde:

Arjan Mooijer

180-ers (23x):

Arjan Mooijer (2x)

Stefan Hijlkema (2x)

Alex Visser

Andre Smit

Arjan Mooijer

Chris Klein

Evert de Lange

Ger Wessels

Jan Tuip

Jeffrey Jansen

Kees Tol (Ollie)

Marc Kwakman

Mark Janssens

Marko Knijn

Mike Tol

Philip Karregat

Richard Tuip

Sam Steur

Simon Sier

Stefan Zwarthoed

Thomas de Lange

Foto’s: Stefan Steur