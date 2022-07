Jozefschool zwaait directeur Linda Tol uit

Kinderen, collega’s en betrokkenen van de St. Jozefschool zwaaiden directeur Linda Tol uit op het schoolplein. De geliefde directeur voorzag de school tijdens haar aanstelling in een moeilijke tijd van nieuwe impulsen.

De school in de oude kom werd vier jaar geleden in rouw gedompeld door het plotse overlijden van directeur Kees Tuip. Een half jaar later trad Linda Tol aan. Samen met haar team loodste zij de school door de coronaperiode heen, terwijl ze oog hield voor nieuwe kansen.

Linda gaat een nieuw avontuur aan als directeur bij de Aventurijn, waar ze de met pensioengaande Evert Kroon zal vervangen.