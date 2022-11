Jubilarissenfeest KBK bouwgroep

KBK bouwgroep zette vorige week 16 jubilarissen in het zonnetje tijdens het jubilarissenfeest in de Jozef. Door de coronaperiode konden we het jubileum van collega’s in 2020 en 2021 jammer genoeg niet eerder vieren. Maar van uitstel kwam zeker geen afstel! Dit werd nu samen met de jubilarissen van 2022 gevierd.