Jubilerend Baltoernooi belooft gezelligheid en spektakel

Op woensdag 19 februari vindt alweer de tiende editie van het Baltoernooi plaats. Het unieke concept, waarin teams uit de groepen 7 en 8 van de basisscholen in Edam-Volendam het tegen elkaar opnemen, is uitgegroeid tot een populair evenement in onze gemeente. ,,Verschillende teams van de aangemelde scholen zullen een helft voetbal en een helft handbal tegen elkaar spelen”, licht Giel Oudejans toe. ,,De leerlingen stellen zelf teams samen en kunnen zich bij hun school aanmelden om mee te doen aan het Baltoernooi 2020. Het belooft een super spannende en gezellige editie te worden. We verwachten tussen de 150 en 200 deelnemende leerlingen en als kers op de taart nemen de professionele teams van FC Volendam en HV Kras het in de pauze van het evenement tegen elkaar op.”

Door Kevin Mooijer

Tien jaar geleden werd het Baltoernooi voor het eerst georganiseerd in Volendam. ,,Johan Molenaar heeft jarenlang het voortouw genomen bij dit fantastische evenement. Heel leuk dat ik nu tijdens dit mooie jubileum het stokje mag overnemen”, vertelt organisator Giel Oudejans. ,,Het Baltoernooi is een samenwerking tussen de Sportkoepel, FC Volendam en HV Kras/Volendam. Het initiatief is ooit ontstaan met meerdere doelstellingen. Eén van die doelstellingen is om de deelnemende kinderen kennis te laten maken met de professionele clubs uit de gemeente. Daarnaast willen we de samenwerking tussen onderwijs en sportverenigingen nog verder verstevigen. Dit wordt allemaal gerealiseerd doordat scholen de sportieve strijd met elkaar aangaan tijdens een spannend toernooi.”



Op woensdag 19 februari zal Sporthal de Opperdam het decor voor het Baltoernooi 2020 zijn. ,,We splitsen de oude zaal van de Opperdam op in drie velden. De grootte van het speelveld is dan perfect voor een potje vijf tegen vijf zaalvoetbal en handbal.” Ieder team speelt een helft handbal en een helft voetbal. ,,Ik kan als ervaringsdeskundige zeggen dat het er fanatiek aan toe kan gaan. De leerlingen uit onze gemeente kunnen heel serieus en competitief zijn als het om sport gaat. Ik ben benieuwd wie er dit jaar met de eerste prijs naar huis gaat.”

Professioneel

Giel heeft met zijn team een professioneel toernooischema samengesteld dat van een knock-outfase tot de finale loopt. ,,De scholen uit onze gemeente zullen de strijd met elkaar aangaan, maar omdat alle teams uit vijf kinderen bestaan, is het natuurlijk ook mogelijk dat klasgenoten op een gegeven moment tegen elkaar komen te staan. Ondanks dat meedoen natuurlijk belangrijker is dan winnen, heerst bij het Baltoernooi wel altijd de mentaliteit om te winnen. Niemand wil verliezen. Dat maakt het heel spannend.”

De deelnemende kinderen kunnen een Sportinstuifdag inruilen om mee te doen met het Baltoernooi op woensdag 19 februari. ,,We maken dit jaar voor het eerst gebruik van ervaren arbitrage voor beide sporten. Dus bij de handbalwedstrijden hebben we scheidsrechters die al heel wat handbalwedstrijden gefloten hebben en voor de voetbalwedstrijden hebben we ervaren voetbalscheidsrechters.”

FC Volendam en HV Kras

Onze gemeente is gezegend met de aanwezigheid van twee professionele sportteams. ,,Zowel FC Volendam als HV Kras zijn medeorganisator van het Baltoernooi. Om het toernooi nog aantrekkelijker te maken zullen spelers van de eerste FC en HV teams het in de pauze van de kinderen tegen elkaar opnemen. Ook zij spelen een helft voetbal en een helft handbal. Een saillant detail is dat de handballers vorig jaar bij de voetbalhelft van de FC Volendam spelers wisten te winnen. Beide trainers van de selecties hebben toegezegd spelers beschikbaar te stellen voor het toernooi.” Om 12.30 uur wordt afgetrapt door de professionals. ,,Zowel vrienden en familie van deelnemende kinderen als supporters van de professionele teams zijn van harte welkom om alle spelers te komen aanmoedigen. We hebben alle ruimte en mogelijkheid om er een gezellig, sportief, tiende Baltoernooi van te maken!”