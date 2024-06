Justin gekroond tot Europees Kampioen

Hij toerde al eens als dragqueen door de Verenigde Staten, maar vrijdag ontvouwde zich voor Justin Mooijer een nieuwe mijlpaal: hij werd in Amsterdam verkozen tot Europees Kampioen. De 32-jarige Volendammer mag daardoor begin september verkleed als Janey Jacké het Europese continent vertegenwoordigen tijdens het Wereldkampioenschap in Chicago (VS). ,,Dit is een droom die uitkomt. Hierdoor kan ik zóveel mensen bereiken en inspireren. En omdat het in eigen land was, kon ik deze bekroning samen delen met de mensen om me heen.”

,,Ik kijk vanaf het begin van mijn carrière al naar de Miss Continental-verkiezing. Omdat ik meedeed aan de Dragraces was dit minder aanwezig op mijn pad. Tot nu. Het is een ander systeem, een echte Miss Verkiezing, met een talentenshow, een vraagronde, een badpakshow en de avondjurk. Elke ronde krijg je punten en dat maakt het ook een heel eerlijke competitie. Het is echt héél hard werken en op die ene dag moet je alles goed doen. Als je dan zoiets prestigieus wint, krijg je een hele grote leerschool en je draagt het overal uit.

De Continental-verkiezing is een succesvolle industrie voor dragqueens, een enorm gerespecteerde wedstrijd, het is echt een familie waar je instapt. Ik kreeg al veel enthousiaste berichtjes vanuit bijvoorbeeld Amerika. Waar ik in het recente verleden al shows heb gedaan. Dit EK is een mooie voorbereiding, maar straks staan er in Chicago meer dan veertig meiden op het podium, dus dat wordt een nieuwe ervaring.”