Kapelaan Goos na besmetting met coronavirus: ‘Part of life’

Kapelaan Anton Goos (37) testte vanochtend positief op het coronavirus. Naar alle waarschijnlijkheid raakte hij besmet tijdens een busreis in Engeland. Het is voor de priester de eerste keer dat een dergelijke besmetting bij hem is vastgesteld. Gelukkig heeft hij slechts te kampen met milde klachten, maar zal desondanks de voorgeschreven quarantainetermijn eerbiedigen. Vandaar dat Goos de komende dagen geen heilige missen in het openbaar zal leiden. Door Laurens Tol

De officiële test maakte onomstotelijk duidelijk dat de kapelaan het virus onder de leden heeft. Hij besloot om deze te laten afnemen vanwege verhalen in zijn nabije omgeving.

,,Dit was al de derde keer dat ik mij liet testen en dat deed ik niet zonder reden”, vertelt Goos telefonisch. ,,Vrijdag kwamen mijn ouders en ik terug van een reis uit Engeland. Twee dagen daarvoor reisden wij per touringcar van Oxford naar Londen. Op de terugweg zaten we in een pittig volle bus met Spaanssprekende mensen. Die reis duurde anderhalf tot twee uur en wij vermoeden dat we het daar hebben opgelopen. Afgelopen maandag voelde mijn moeder zich al pittig beroerd. Een dag later testte zij positief en mijn vader en ik nog negatief.”

Goos besloot om dan maar op stel en sprong terug te keren naar zijn woon- en werkplaats Volendam. Hij pakte zijn spullen, dronk nog wat en aanvaarde de terugreis. Daar vernam hij dat het virus nog meer om zich heen gegrepen had. ,,Gisteren bleek dat mijn vader ook een positieve testuitslag kreeg. Toen ik vanochtend wakker werd met lichte hoofdpijn en moest kuchen en snuiten, dacht ik: het zou mij niet verbazen als ik nu ook positief test. Dat bleek inderdaad zo te zijn. Nu ben ik niet iemand die op zo’n moment helemaal in paniek raakt van: ach en wee. Je hebt er gewoon een beetje last van en nu kan het lichaam aan de slag om het op te ruimen.”

‘Ik ben niet zomaar door een virus tegen te houden, nee’

In ieder geval tot dinsdag blijft de kapelaan in thuisisolatie. Wanneer hij volgende week woensdag klachtenvrij is, zal een test moeten uitwijzen of hij nog behept is met het coronavirus. Als hij dan een negatieve uitslag krijgt, wil hij graag weer aan de slag. ,,Ik ben niet iemand die dorpsgenoten in gevaar wil brengen. Dus ik hou mij uiteraard aan de voorgeschreven termijn. Vanochtend bedacht ik mij wel: nou, hier ga ik dan vijf, zes dagen in mijn eentje zijn. Dat wil niet zeggen dat ik stop met werken. Vanuit huis kan ik met allerlei mensen contact houden en dat doe ik dan ook. Daarnaast kan ik de coördinatie regelen wat betreft de uitvaarten. Het is dus niet zo dat ik hier niks kan doen.”

Het advies voor priesters is om elke dag de mis op te dragen, binnenskamers of voor een gelovige gemeenschap. Ook dat zal Goos ondanks zijn ziekte niet nalaten om thuis te doen. ,,Ik ben niet zomaar door een virus tegen te houden, nee”, zegt hij glimlachend. ,,Maar niemand is gebonden om zich aan het onmogelijke te houden. Sterker nog, het wordt ons aangeraden om dagelijks de mis te doen, het is geen verplichting. Nu zou ik niet zonder willen, maar wat niet gaat, gaat niet.”

Vaccinatie

Een prangende vraag is natuurlijk of de kapelaan koos voor de extra bescherming van een corona-vaccinatie. Daar antwoordt hij bevestigend op. ,,Ik heb destijds twee prikken gehad. De laatste kreeg ik op 5 augustus afgelopen jaar. Ik dacht: gezien dat je met die andere vaccinaties alsnog besmet kunt raken, hou ik het bij deze twee. Dat deed ik, omdat ik nog jong en fit ben. Nu moet mijn eigen lichaam het maar oppakken, was mijn idee. Gelukkig valt het bij mij mee met de klachten. Mijn ouders hebben te maken met meer verschijnselen.”

Goos is meteen al bezig om vervanging te regelen voor de heilige missen die hij zou leiden. Hij heeft er alle vertrouwen in dat hier een oplossing voor komt. ,,Dat gaan we onderling zo goed mogelijk regelen. In ieder geval is duidelijk dat ik niet aan het altaar zal staan. We blijven mensen en die kunnen soms ziek zijn. Dat is ‘part of life’.”