Kat wacht prooi op in vogelhuisje

Een innovatieve kat in de Sint Gerardusstraat heeft een nieuwe jaagtechniek ontwikkeld. In plaats van achter zijn prooi aan te gaan, wacht hij de kansloze vogeltjes op in een vogelhuisje. Hun woning nota bene. Katachtigen blijven vriend en vijand verrassen.

Het is een vernuftige en brutale techniek die deze kat zich eigen gemaakt heeft. Hoewel hij op de grond in het voordeel is, kunnen zijn prooien probleemloos het luchtruim betreden. Waarschijnlijk heeft een reeks van teleurstellende jaagpogingen hem doen besluiten het over een andere boeg te gooien.

Met zijn gloednieuwe, baanbrekende jaagmethode moet hij zijn vliegende snacks de baas zijn. In het comfort van hun vertrouwde huisje wacht de slinkse kat likkebaardend tot de vogeltjes thuiskomen. Kat in ’t bakkie, zou je zeggen, maar onderschat ook de vogeltjes niet.