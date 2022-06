KBK zet bloemetjes buiten met Friese Vlaak bewoners

Een half uur voor aanvang stond er al een rij voor de deur van het provisorisch ingerichte bloemenlokaal van de Friese Vlaak. Dat het regende deerde de bewoners van het woon- en zorgcomplex niet. De reden van het enthousiasme betrof een kleurrijk initiatief van KBK Bouwgroep.

In 2020 leverde KBK de drie gebouwen die samen de Friese Vlaak heten op. ,,Doordat we ons destijds midden in een pandemie bevonden konden we niks leuks organiseren voor de bewoners”, zegt Sanne Veer namens KBK. ,,Daarom hebben we nu de KBK Bloemenmarkt naar de Friese Vlaak gehaald. Alle bewoners van het complex zijn uitgenodigd een bloembak te komen vullen met plantjes.”

Medewerkers van KBK, De Vooruitgang, De Zorgcirkel en Wooncompagnie staken de handen uit de mouwen om samen met de senioren alle bloembakken te vullen. ,,We gaan door zolang de voorraad strekt. De Friese Vlaak-bewoners vinden het hartstikke gezellig, en wij ook!”