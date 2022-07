Keer- of Keetzijde?

Het is nog een vrij jonge buurt, de nieuwe Keetzijde. Met straten als Genua en Lissabon denk je dan ook niet gelijk aan Edam. Toch weten de vele bezorgers de huizen prima te vinden. Dat kun je echter niet altijd zeggen van (vooral buitenlandse) bestuurders van grote vrachtwagens die het industrieterrein van Volendam aandoen.

Deze komen dan, vaak zoekende, terecht op de dijk richting Edam om vervolgens de eerste draai te kunnen maken op de kruising tussen de straten Lissabon en Genua. Deze kruising is echter niet geschikt voor het maken van een draai met een grote vrachtwagen. Het is al meerdere malen voorgekomen dat er een boom wordt geraakt, een muur wordt geschampt of dat de chauffeur minimaal een half uur bezig is om met hangen en wurgen de buurt te kunnen verlaten. Afgelopen maandag was het weer raak. Een grote vrachtwagen ramde deze keer een geparkeerde auto van een van de buurtbewoners. De vrachtwagen heeft ongeveer anderhalf uur de straat geblokkeerd. Dit vanwege het papierwerk en het niet kunnen maken van de juiste draai. Misschien wordt het wel tijd voor een verkeers- of waarschuwingsbord. Het is namelijk voor de bestuurder net zo vervelend als voor de buurt.