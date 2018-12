Kees Bond (Meeuw) beschikt nu over een elektrische racefiets

Vermoedelijk als eerste in Volendam heeft Kees Bond (Meeuw) nu de beschikking over een elektrisch aangestuurde racefiets. Kees maakt al tientallen jaren deel uit van de Toerclub Volendam. Bij de leden wordt er toch wel met wat scepsis naar dit fenomeen gekeken, want er is onder de racefietsers wel een beetje een machocultuur van wie het snelst of langst kan fietsen en/of klimmen. Kees Bond is inmiddels 74 jaar oud geworden. Hij rijdt nog vaak en graag een rit op zijn racefiets. “Maar ik had de keuze tussen stoppen of te rijden met behulp van een motortje.