Kees ‘Schien’ Plat neemt afscheid van Tribute to the Cats Band

Vrijdag 30 september stond het optreden van The Tribute to the Cats Band in het teken van het afscheid van grondlegger Kees ‘Schien’ Plat. Op de bühne in Purmerend zong de muzikant zijn laatste noten voor de Cats tributeband.

Kees kon zijn tranen niet bedwingen toen het voltallige publiek hem op een staande ovatie trakteerde. Samen met onder meer André ‘Dekker’ Veerman en Piet ‘Vik’ Schilder stond Kees aan de wieg van The Tribute to the Cats Band.

De geliefde muziekgroep maakte ruim twintig jaar deel uit van Kees’ leven. Maar het afscheid van Kees betekent niet dat hij stopt met muziek. In het duo dat hij met zangeres Sonja vormt zal hij de nodige dinershows en dansavonden blijven verzorgen.