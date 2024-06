Keijzers comeback: Nieuwe vicepremier en minister

Mona Keijzer is beoogd vicepremier en minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening. Dit markeert een nieuwe fase in haar indrukwekkende politieke carrière, die ooit begon als gemeenteraadslid en wethouder in Waterland en Purmerend.

Keijzer, die eerder staatssecretaris van Economische Zaken was in het kabinet Rutte-III, heeft een turbulente weg afgelegd naar haar huidige positie. Haar ontslag door premier Rutte wegens uitspraken over het coronatoegangsbewijs leidde tot een van de meest succesvolle petities in de Nederlandse geschiedenis. In september 2023 maakte ze na 32 jaar de overstap van het CDA naar de BBB.

Haar benoeming tot vicepremier en minister onderstreept haar veerkracht en toewijding aan de publieke zaak. In haar nieuwe rol zal ze zich inzetten voor volkshuisvesting en ruimtelijke ordening, cruciale onderwerpen voor zowel stedelijke als landelijke gebieden in Nederland. ,,Ik ben vereerd dat ik namens de BBB deze positie mag gaan bekleden,” verklaart Keijzer tegen de NIVO. ,,De Nederlandse jeugd stelt gezinsvorming uit vanwege de woningnood. Het is een schone taak om daar een kentering in te krijgen. We moeten gaan BBBouwen en snel ook!”

