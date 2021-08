Ken jij de leukste kruisingen met een poedel al?

Wie kent hem niet, de Poedel? Dit ras was jaren geleden echt enorm populair. Zelfs in menig modemagazine kwam je deze design hond tegen. Keurig getrimd met gekke bolletjes krullen aan zijn poten en staart. Maar de hond was meer dan alleen maar een mode artikel. Dit slimme intelligente ras kun je namelijk ook heel veel leren. Niet vreemd dus dat ook menig fokker de hond als basis nam voor nieuwe rassen. We stellen er een paar aan je voor.

Partnercontent

Goede eigenschappen combineren

Het kruisen van honden kan op twee verschillende manieren. Je kunt een kruising hebben waarbij de zogenoemde ‘vuilnisbak’ het resultaat is maar je kunt ook nieuwe rassen creëren door twee rashonden met elkaar te kruisen. Dit wordt vaak gedaan om gezondere en sterkere honden te krijgen. Daarnaast worden ook verschillende goede eigenschappen in het nieuwe ras samengebracht.

Vaak gaan mensen nog altijd uit van het uiterlijk van de hond. En dit pakt niet altijd goed uit. Een goed voorbeeld is de prachtige Shiba Inu. Qua uiterlijk is het bijna een speelgoed hond maar heb je hem met die gedachte uitgezocht dan doe je de hond daar geen plezier mee. Een Shiba Inu is een hond met een eigen willetje en voor het houden van dit ras is wel wat meer ervaring vereist. Anders dan de poedel di zeer toegankelijker, vriendelijk en enorm intelligent is.

Bekende kruisingen

Denk je dat alleen de Labradoodle een kruising met een poedel is, dan heb je het mis. Er zijn inmiddels wel tientallen kruisingen. De Labradoodle, waarbij de Poedel met een Labrador Retriever gekruist is, is wel een van de populairste en bekendste honden. Ze zijn slim, vriendelijk en zeer intelligent. Daarbij zijn ze net als de Labrador gek van water en hebben ze de mooie krullen van de Poedel. Naast deze Retriever is de Poedel ook gekruist met de Golden Retriever. Het resultaat hiervan noemen we de Goldendoodle. Een lieve hond maar wel energiek en erg enthousiast.

Een beetje Maltezer of Cocker Spaniel

Ooit gehoord van de Maltipoo? Dit lief en schattig hondje is een kruising van de Mini Poedel met de Maltezer. Het heeft een vriendelijk en speels karakter, is goed te trainen en geschikt als eerste hond.

Een stuk energieker is de kruising met de Cocker Spaniel. De Cockapoo is intelligent maar ook zeer loyaal en gek op veel aandacht. Maar hij heeft ook veel energie en dus beweging nodig. Twee keer per dag een half uur is zeker geen luxe bij deze hond.

Wil je een echt knuffel hondje?

Dan is de Bidoodle een mogelijke optie. Deze viervoeter is een kruising van de Poedel met de Bichon Frise met als resultaat een klein hondje met een grote persoonlijkheid. Toch combineert dit knuffelige beestje goed met kinderen en heeft het ook nog eens weinig ruimte nodig. Het enige wat ze niet leuk vinden is om alleen te zijn.

Ook een prima hondje voor als je niet veel ruimte hebt is de kruising met de Pomeriaan. Deze Pomapoo heeft wel training en aandacht nodig want zonder goede begeleiding kunnen ze agressief worden of veelvuldig gaan blaffen.

Een maatje groter

Hou je wel van de eigenschappen van de Poedel maar heb je liever een grotere hond? Dan is de Sint Berdoodle een geweldige hond. Makkelijk te trainen maar net als de Sint Bernard een hond die graag probeert bij je op schoot te kruipen en wel af en toe je aandacht wil.

Ook de Bernedoodle, een kruising tussen een Poedel en een Berner Sennen, valt onder de grote honden. Ze zijn energiek en houden vooral van spelen. Je moet er wel tegen kunnen dat ze soms een beetje onhandig zijn en dat ze ondanks hun omvang graag op schoot zitten.