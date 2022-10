Kermis 2023 in De Jozef nu al ongekend populair

Donderdagavond stond er een rij voor de deur van De Jozef tot aan Sjaakies Café. De oproep dat de kaartverkoop van de maandag van kermis 2023 zou starten bleek niet aan dovemansoren gericht. Honderden jongeren verzamelden zich in De Jozef in de hoop een ticket voor het geliefde feest te bemachtigen.

Het is dat er geen feestmuziek aan stond, anders had het zomaar eens heel gezellig kunnen worden. Hoewel het feest ieder jaar uitverkocht is, was de vraag voor komend jaar wel opvallend hoog. Maar liefst 1728 aanvragen voor kaartjes kwamen er donderdagavond binnen. Dat betekent dat de organisatie ruim 1100 mensen heeft moeten teleurstellen.

De Jozef heeft met de mannenochtend op zaterdag en de maandagochtend met alle kermisartiesten twee geweldige kermistradities in huis. Beide feesten lijken de afgelopen tijd weer aan populariteit te winnen. Nog 338 dagen en het barst weer los.