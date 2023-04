Pleidooi van het volk wordt gehonoreerd

Kermis ‘veiliggesteld’

Het heeft veel voeten in de aarde gehad, maar de kogel is door de kerk. Kermis wordt dit jaar op de Dijk én op het Slobbeland gevierd. De organisaties van beide kermistenten zijn tot elkaar gekomen. Op het lage land van het Slobbelandterrein – waar afgelopen weekend de Havenfeesten werden georganiseerd – zal met kermis een indrukwekkende feesttent staan. Daarmee wordt gehoor gegeven aan de smeekbede van het volk en het verzoek vanuit de gemeente. Met de nieuwe invulling worden de Dijk, de draaikermis en de kermistent weer dicht naar elkaar gehaald. Volendam zal weer beschikken over één kloppend kermishart.

Door: Kevin Mooijer

,,Het Slobbeland is als kermislocatie ideaal”, zegt medeorganisator Ron Jonk. ,,De reden dat we de tent op het lage land gaan bouwen in plaats van de traditionele plek heeft met capaciteit te maken. De welbekende geelblauwe tent is te klein om genoeg mensen van de Dijk in af te vangen. Een grotere tent op het lage land biedt de uitkomst, uiteraard wél met inachtneming van het felbegeerde kermisgevoel. Bij gunstige weersomstandigheden gaat de zijkant van de tent open en heeft het publiek zeezicht. Hoe Volendams wil je het hebben?” De Havenfeesten hebben uitgewezen dat het betreffende terrein uitermate geschikt is voor een evenement van dergelijke omvang. Jaap Kwakman: ,,We kunnen concluderen dat het terrein geschikt is en dat hier veilig en gezellig op grotere schaal kermis kan worden gevierd. Nu begint de zoektocht naar de juiste middenweg qua capaciteit zodat het én op de Dijk én op het Slobbeland gezellig druk zal zijn.”

Beun

Vanwege veiligheidsoverwegingen zijn er geen plannen om de beun terug te laten keren op de Dijk. Ook wordt de beun niet nagebouwd op het Slobbelandterrein, zoals dat vorig jaar op het Marinapark wél gebeurde. De organisatie van ‘Uis Faist’ erkent dat zij tijdens de pilot in 2022 op het Marinaparkterrein te groots heeft uitgepakt. ,,Met de beun, de kolossale feesttent en de kleinere thematentjes achterin was het evenement simpelweg te omvangrijk. We zullen dit jaar de beste eigenschappen gaan samenbrengen met als enige doel: het waarborgen van het kermisgevoel.”