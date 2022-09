Kermisartiesten laten kinderen hossen en springen

Woensdagavond was al het eerste grote kermisfeest in Volendam. In de Jozef vond de Frook’s Kidskermis plaats. Enkele honderden leden van de Kidsclub van FC Volendam en hun ouders waren naar de Jozef gekomen en de kinderen kregen een lichtgevende stok aangeboden en ‘n bloemenkrans omgehangen. Dit jaar waren ook alle andere kinderen vanaf 5 jaar van harte welkom en daar werd gretig gebruik van gemaakt.

Het werd een echt knalfeest met optredens van een aantal Volendammer kermisartiesten en de presentatie lag in handen van Monique Smit en John Molenaar. De jongens en meisjes zongen de kermisplaten luidkeels mee en zij dansten en liepen de polonaise met Frook. Tevens werden zij verwend met ranja, chips en een oliebol.

Niet alleen binnen was het enorm druk maar ook in de Jozefstraat en de zijstraten stond het vol met fietsen. Ook in straten waar normaal gesproken gewoon auto’s rijden.