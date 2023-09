De redactie aan het woord

Kermiscontrasten

Wekelijks delen verschillende NIVO redacteurs een persoonlijke boodschap. Soms serieus, maar meestal met een knipoog. Kevin M. schetst deze week een mooi plaatje.

Vorige week viel bij alle NIVO-abonnees de kermiskrant op de mat. Tijdens het maken van deze bijzondere editie werd weer eens duidelijk hoe opvallend groot het contrast tussen de kermissen van Edam en Volendam is. Terwijl de stadsbewoners kunnen terugblikken op een geslaagde en gemoedelijke kermis, maken de dorpelingen zich op voor een uitbundig vierdaags knalfeest. Een mooi moment om beide kermissen eens met elkaar te vergelijken.

In Volendam zijn er twee EHBO-posten met 24/7 specialistische zorg, minstens zes EHBO’ers ter plaatse, een standby ambulance en zogenaamde Gators die feestslachtoffers van en naar de kermis vervoeren. In Edam sluit het grootste horeca-etablissement, Het Damhotel, zijn deuren tijdens de kermis. In Volendam ontstond er bijna een burgeroorlog over de locatie van de nieuwe feesttent met ruimte voor duizenden mensen. In Edam staat een feesttent die menig Volendammer op zolder heeft liggen. In Volendam gaat het complete dorp vier dagen lang los, met alle gevolgen van dien. In Edam trekt men hun stalen ros uit de schuur voor een traditioneel potje ringsteken. En het meest sprekende voorbeeld is wellicht dat je op de Edammer kermis zonder enige zorg een kogel kon afvuren wanneer deze ná de Volendammer kermis werd georganiseerd.

De tegenstellingen tussen beide kermissen zijn als dag en nacht. Als water en vuur. Als Volendam en Edam. En dat is nou juist de charme van deze gemeente. Volendam en Edam vullen elkaar perfect aan. Dat geldt ook voor de kermissen. Wil je in alle kalmte genieten van een biertje en een ouwehoertje, dan ga je naar Edam. Maar wil je de volgende ochtend ergens in de bosjes ontwaken met een blauw gespoten gezicht, een Slash-pruik op je hoofd, een gescheurd overhemd en een gebroken sleutelbeen, dan raak je naar Volendam. Zalige kerremus en ‘ou erg!