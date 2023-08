Voorbereiding op een kermis vol verrassingen in volle gang

Kermisfestival Slobbeland: Traditie en vernieuwing hand in hand

De langverwachte kermis staat weer voor de deur. Nooit eerder waren er voorafgaand aan het geliefde volksfeest zoveel obstakels te overkomen. Terwijl social media en het praatje bij de slager vorig jaar rond deze tijd werden gedomineerd door discussies over de afstand tussen ‘Uis Faist’ op het Marinapark en de Dijk, is er momenteel nauwelijks een wanklank te bespeuren. Het heeft er alle schijn van dat de Volendamse bevolking weer massaal uitkijkt naar de naderende kermis. Die tendens stemt de organisatoren van de kermistent op het Slobbeland tevreden: ,,Kermisfestival Slobbeland zal de traditionele kermisviering omarmen én aanvullen met een flinke dosis nieuwe impulsen.”

Door: Kevin Mooijer

Met een terrein geschikt voor maar liefst 4.000 bezoekers, staat de organisatie van de nieuwe kermistent een flinke uitdaging te wachten. ,,Kermisfestival Slobbeland is een evenement van grote omvang, maar we hebben de afgelopen maanden onvermoeibaar gewerkt om elk detail tot in de puntjes te regelen”, zegt Jan Dulles. ,,Het gehele omheinde gebied waar de tent zich bevindt zal optimaal worden benut. Naast de ruime hoofdtent zal er ook een knusse, open tent met lage zitplaatsen zijn, wij noemen het de Biertuin. We hebben een foodcorner – verzorgd door vertrouwde kermisexploitanten, een silent disco, photobooth, karaokebar, feestartikelenkraam én een heus glazen huis van waaruit de L.O.V.E. gedurende de kermis live zal uitzenden.”

"Vanuit het glazen huis op het Slobbelandterrein gaan we live uitzenden"

Glazen huis

Het glazen huis biedt de mensen achter de lokale omroep een uitgelezen kans om groots uit te pakken. Johan Veerman: ,,Het is onze ambitie om het welbekende kermisgevoel nieuw leven in te blazen. Een goede stap in de juiste richting is om op locatie live uit te zenden. Dat gaan we realiseren vanuit het glazen huis op het Slobbelandterrein. We beschikken over een portable radiostation met webcams, waardoor we niet alleen te beluisteren, maar ook te zien zijn.” Bovendien wordt de eens zo populaire kermismuziekparade op zondagochtend dit jaar nieuw leven ingeblazen. ,,L.O.V.E.-dj’s Johan Tol en Jaap Mol zullen deze sessie presenteren. De zondagochtend gaat absoluut het hoogtepunt van de kermis worden voor de lokale omroep. Artiesten zullen langskomen voor interviews en live optredens, reporters gaan de tent, draaikermis en Dijk over om kermisvierders te interviewen en op bepaalde momenten zullen we de liveoptredens uit de kermistent doorlussen op de L.O.V.E. En als kers op de taart wordt er dit jaar voor het eerst een prijs uitgereikt voor het beste kermisliedje van het jaar.”

‘De Gouden Gangmaker’

Jaap Kwakman: ,,De hoofdprijs, genaamd ‘De Gouden Gangmaker’, zal op zondagmiddag om 12.30 uur worden overhandigd aan de artiest achter het populairste nieuwe kermisliedje. De winnaar wordt bepaald door zowel een vakjury als de frequentie waarmee liedjes zijn aangevraagd op de L.O.V.E. zijn aangevraagd. Naast het unieke ingelijste kunstwerkje voor het winnende nummer, dat is gevalideerd door minister van Feest Mona Keijzer én ter plekke wordt gegraveerd door Klaas Leeflang, kan de winnaar tevens rekenen op een professionele studio-opname met behulp van producers en studiomuzikanten voor een volgend kermisliedje. Zo hopen we ook een nieuwe generatie (kermis)muzikanten te enthousiasmeren om kwaliteitskermisliedjes te gaan maken.”

"Het wordt traditioneel gezellig, maar wel met een aantal nieuwe impulsen"

Een frisse start

Met grote verwachtingen kijken de organisatoren van Kermisfestival Slobbeland uit naar een nieuwe kermis. ,,Het gevoel is dit jaar weer positief”, zegt Ron Jonk. ,,Vooral omdat er simpelweg geen concurrentiestrijd meer is tussen ons. We hebben de handen ineen geslagen om een feest te organiseren dat het felbegeerde kermisgevoel weer tot leven brengt. Het wordt traditioneel gezellig, maar wel met een aantal nieuwe impulsen. Het loopje tussen de tent, de draaikermis en de Dijk is weer terug, en daar zijn we ontzettend enthousiast over. Onze hoop is gericht op een bruisende, oergezellige en veilige kermis voor iedereen.”