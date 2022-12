‘Het volk heeft gesproken’

Kermispetitie afgerond en overhandigd

Ruim vijfduizend keer werd hij getekend; de kermispetitie met de alleszeggende titel ‘Bring uis vrom naar de Dijk’. Als aanvulling op het onlangs afgeronde evaluatietraject werd de petitie door een burgerinitiatief gelanceerd, met als doel de lokale bevolking een stem te geven in de toekomstplannen van de Volendammer kermis. Inmiddels zijn de resultaten van de actie overhandigd aan vier partijen: de gemeente Edam-Volendam, de kermisexploitanten, Horeca Volendam en het Slobbelandbestuur. ,,We hebben ze de stem van het volk kunnen overhandigen”, zegt Mona Keijzer. ,,De toekomst van onze kermis ligt in hun handen. Wij wensen alle betrokken partijen die rond de tafel gaan veel wijsheid toe.”

Door: Kevin Mooijer

,,Los van alle logische belangen die er spelen, is er ook nog het belang van het kermisgevoel”, zegt Bill Duin. ,,Daar ligt de meerwaarde van deze petitie. In het onlangs gepubliceerde adviesrapport wordt voornamelijk gesproken over vergunningen, communicatie, veiligheid en ondernemen. Stuk voor stuk cruciale onderwerpen - met uiteraard veiligheid als belangrijkste uitgangspunt - maar in het rapport werd helaas weinig aandacht besteed aan het ‘kermisgevoel’. Voor de totstandkoming van de petitie vroegen wij ons dan ook alleen hardop af; ‘Wat wil Volendam nou eigenlijk?’ en ‘wat raken we kwijt als we de kermisinvulling van 2022 doorzetten?’ Ruim vijfduizend mensen tekenden onze petitie. Dat aantal zegt heel veel. Vijfduizend Volendammers komen ervoor uit het diepgewortelde kermisgevoel absoluut niet te willen verliezen. De saamhorigheid en unieke nostalgie mogen niet verloren gaan.” Filosofisch besluit de ondernemer: ,,Als je dingen uit het hart haalt, dan is het hart uit dingen.”

,,Terugkijkend zijn we blij dat we de petitie in het leven hebben geroepen”, vult Nico de Boer aan. ,,In het evaluatierapport staat letterlijk dat het perspectief van de inwoners van Volendam geen onderdeel uitmaakt van het onderzoek: ‘De evaluatie richt zich op hoe de gemeente en andere betrokken instanties (de organisaties van) de kermis hebben beleefd. Dat betekent dat het perspectief van inwoners van Volendam geen onderdeel is van deze evaluatie.’ Het bewijst dat de petitie van significante waarde is voor de discussie.”

"Ruim vijfduizend mensen tekenden de petitie. Dat aantal is te groot om te negeren"

Onlangs brachten de initiatiefnemers van de petitie – Bill Duin, Kees Tol, Nico de Boer, Joop Bouwman, Mona Keijzer en Alex de Boer – een bezoekje aan vier betrokken partijen. ,,We hebben de petitieresultaten gedeeld met de gemeente Edam-Volendam, de kermisexploitanten, het Slobbeland-bestuur en Horeca Volendam”, zegt Mona Keijzer. ,,Stuk voor stuk gaven ze aan resultaten ter harte te nemen. De overhandigingen leidden tot goede gesprekken. De kermisexploitanten spraken nogmaals hun zorgen voor de toekomst van de Volendammer kermis uit. Waar ze onze kermis voorheen met een negen beoordeelden, gaven ze dit jaar een 5. De afgezanten van Horeca Volendam vertelden ons dat ook zij over een kermishart beschikken en dat ze op zoek gaan naar een gezamenlijke oplossing.

Het bestuur van Slobbeland vertelde ons dat zij hopen dat er ook volgend jaar kermis gevierd zal worden op het Slobbeland-terrein. Niet alleen vanwege traditionele en culturele beweegreden, maar kort door de bocht heeft de stichting het jaarlijkse pachtgeld nodig om de toekomst van het recreatiecentrum veilig te stellen. Kermiswethouder Angelique Bootsman bevestigde geïnteresseerd te zijn in de petitie en benadrukte dat er samen met het college een besluit zal worden genomen over de kermis van 2023.”

Het werk van de actievoerders lijkt erop te zitten nu de uitslag bekend is en gedeeld is met de betrokken partijen. ,,We kunnen nu alleen maar hopen dat alle belanghebbenden, net als ons en de vijfduizend deelnemers, óók over een kermishart beschikken. De toekomst van het mooiste volksfeest van Nederland ligt in hun handen. Wat het volk wil is bekend. Ga rond die tafel en bring uis vrom naar de Dijk.”

De kermispetitie is inzichtelijk en te tekenen op de link: www.volendammerkermis.petities.nl.

Tevens hebben de initiatiefnemers een enquête gehouden onder de kermisexploitanten. De volledige enquête is te lezen via de onderstaande link: https://tinyurl.com/kermispetitie