Kermissen door maatregelen in samenhang met openbare orde dit jaar niet haalbaar

We hebben er alles aan gedaan en maanden keihard voor gevochten met elkaar. En alles lag klaar voor een groen licht. Tot 13 augustus de persconferentie van het kabinet er definitief een streep doorgezet heeft. Het is onder de geldende landelijke maatregelen niet mogelijk en verantwoord in samenhang met openbare orde om dit jaar kermissen te organiseren in Edam en Volendam. Dat is de conclusie na uitvoerig overleg tussen de gemeente, de horeca en de ondernemers die de tenten exploiteren. De teleurstelling is bij alle partijen zeer groot.

Onmogelijk

De huidige regels vanuit de landelijke overheid maken het onmogelijk om onze kermis te organiseren zoals we dat met elkaar graag willen. De kermissen een paar weken uitstellen is onverstandig. Simpelweg omdat we niet zeker weten of het kabinet echt gaat versoepelen vanaf 20 september. En op een najaarskermis in de kou en regen zit niemand te wachten.

Waarom ook geen draaikermis?

In tegenstelling tot andere omringende gemeenten organiseren wij onze draaikermis niet op een apart of afgesloten terrein. Wij doen dat in het centrum van Volendam of Edam. Als we alleen de draaikermis organiseren betekent het dat er evengoed grote groepen mensen gaan feesten op de Dijk of in het centrum. Niet alleen uit de gemeente, maar uit het hele land. Dan komt de openbare orde en veiligheid in het geding. Maar ook het risico op besmettingen neemt dan toe. Daar komt bij dat de druk op de horeca gigantisch hoog wordt. Immers zij moeten zich gewoon aan de geldende COVID-maatregelen houden.

Tenten

De beperkingen maken ook de Slobbelandtent onmogelijk. Daar mogen nu op basis van de COVID-maatregelen 750 mensen naar binnen. Normaal zijn dat er 1750. Het nieuwe evenement van Uis Faist is met huidige beperkingen ook niet te organiseren. Daar moet ook iedereen zitten en mag slechts tweederde van de totale capaciteit naar binnen. En iedereen weet dat alleen maar zitten op stoelen en vaste plekken niet kan op onze kermis. Bovendien zitten we ook met het vraagstuk van sluitingstijd vanwege de COVID-maatregelen. En voor beide tenten geldt het ‘testen voor toegang’. Beide organisaties vinden het binnen de huidige regelgeving niet haalbaar om een goede organisatie neer te zetten.

Politie

De beschikbare politiecapaciteit is in het kermisweekend eveneens een groot probleem. Er is maar beperkt politie beschikbaar vanwege de bekende capaciteitsproblemen. Daar komt bij dat er veel politie uit de regio dat weekend wordt ingezet voor de Formule 1 races op Zandvoort.

Alles op alles gezet

We hebben alles op alles gezet om de kermissen dit jaar door te kunnen laten gaan. Omdat de verwachting was dat we konden versoepelen. Dat blijkt nu niet mogelijk. Er wordt met alle partijen onderzocht of het mogelijk is om begin 2022 een groot feest in de gemeente te organiseren.

Gemeente Edam-Volendam