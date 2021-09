Kermistent Edam is er klaar voor

Het gaat vanaf donderdagavond vier dagen los in de feesttent aan de Edamse Singelweg. Het overvolle programma bestaat onder meer uit bands als 3Js, Tientje Vast, Trots en Helemaal Hollands. ,,De aanloop was misschien wel het meest spannend”, zegt Sonny de Graaf.

,,We hadden dagelijks contact met de gemeente en de vergunning lag er maandag pas.” Dinsdagmorgen werd begonnen met het optuigen van de feesttent. ,,Doordat de oorspronkelijke kermis niet doorging, hebben we een nieuwe vergunning aan moeten vragen.”

De organisatie, het team en de muzikanten zijn inmiddels klaar voor vier gezellige dagen. ,,Omdat het voor ons ook de eerste keer is, zullen we de komende dagen een hoop leren. Maar wat in ieder geval vaststaat is dat we er met zijn allen een gezellig feest van gaan maken.”