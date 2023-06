‘Kerremuskrakers’ moet toekomst van kermismuziek veiligstellen

Kerremus CD-producers bundelen krachten met Jan Dulles en Jaap Kwakman

In een grensverleggende samenwerking slaan Joop Bouwman, Jan Koning en Kevin Mooijer van de Kerremus CD de handen ineen met collega-kermismuziekliefhebbers Jaap Kwakman en Jan Dulles. Het doel van deze historische mijlpaal is om voor de Volendamse kermis voortaan een gezamenlijk, digitaal kermisalbum te maken. Het nieuwe album, genaamd 'Kerremuskrakers 2023', zal een verzameling zijn van kermisliedjes, verzorgd door een indrukwekkende line-up van gerenommeerde artiesten. Bij het vernemen van een greep uit de meewerkende artiesten, wordt de gemiddelde kermisliefhebber overvallen door de welbekende kermiskriebels: De Blauwe Bus, Trammeland, De Palingboeren (met onder meer Jan Smit), De Gevulde Stropdassen, Monique Smit en Schuilnaam Olifant.

Ondanks het enthousiasme onder alle betrokkenen voor het nieuwe project, is het initiatief geboren uit een gevoel van noodzaak. Terugkijkend deelt Joop Bouwman zijn bedenkingen: ,,Vorig jaar bekroop het gevoel me dat het minder werd met kermismuziek. Niet alleen vanwege de achterhaaldheid van het medium cd en de afnemende interesse van artiesten in het maken van videoclips, maar ook doordat er nagenoeg geen kermismuziek werd gedraaid in de cafés op de Dijk. Wij waren ervan overtuigd dat er iets moest gebeuren. Gelukkig deelden Jaap Kwakman en Jan Dulles dezelfde visie.”

Zomers en traditioneel

,,Ruim 25 jaar geleden was kermismuziekscene in Volendam bijzonder compact”, zegt Jaap Kwakman. ,,Van die oude garde zijn nog een aantal mensen zeer actief. Nu hebben ze hun krachten gebundeld om de toekomst van deze lokale traditie veilig te stellen. Wij hebben een bepaald idee van hoe Volendamse kermismuziek hoort te klinken, en op basis van die gedachte wordt dit digitale album gevormd. Met ‘Kerremuskrakers’ presenteren we een verzameling van de gezelligste en leukste kermisliedjes.”

,,Veel van de eerste kermisliedjes waar wij bij betrokken waren, kwamen uit het brein van Jaap de Witte. De Blauwe Bus en het eerste nummer van The Pietels bijvoorbeeld”, vervolgt de gitarist. Andere populaire kermisacts als Volledam, Trammeland en De Grijpers ontstonden uit de creatieve geesten van de initiatiefnemers van het nieuwe kermismuziekmedium. ,,Een aantal van die namen maken dit jaar al deel uit van ‘Kerremuskrakers’, terwijl anderen ongetwijfeld in de nabije toekomst weer zullen terugkeren. Uiteraard bieden we ook gloednieuwe artiesten een podium. Robin Küller is één van de verrassende namen die dit jaar onder een pseudoniem met een kermiskraker op de proppen komt.”

"Wanneer je tien jaar later terugkijkt en ziet dat de volgende generatie het woord voor woord meezingt, dan weet je dat het raak is"

,,Het streven met De Kerremus CD is altijd geweest om de nostalgische kermismuziek te koesteren, en zij het bewust of onbewust, Jaap en Jan waren daar ook mee bezig”, vervolgt Bouwman. ,,De liedjes uit de koker van Jaap en Jan zijn stuk voor stuk voltreffers.” Jan Dulles: ,,Het eerste album van de 3JS werd alleen lokaal uitgebracht. Hoewel het niet per se een kermisalbum was, stond het wel in het teken van de zomer. Die zomerse, traditioneel Volendamse sfeer hebben we tot op de dag van vandaag behouden. De liedjes van The Pietels, Volledam en De Blauwe Bus zijn uitgegroeid tot onvervalste evergreens in Volendam. Hetzelfde geldt voor de nummers van Trammeland. Op het moment van de release kun je nog niet zeggen wat het teweeg zal brengen, maar wanneer je tien jaar later terugkijkt en ziet dat de volgende generatie het woord voor woord meezingt, dan weet je dat het raak is.”

Een feest van tradities

De Volendammer kermis is een feest van tradities en daar hoort de kermismuziek zonder twijfel bij, zo concluderen de heren. ,,Los van de georganiseerde tradities als de Mannenochtend, Vrouwenochtend, de Maandag in De Jozef, de gezelligheid bij de L.O.V.E., en natuurlijk de kermismuziek, zijn er ook persoonlijke tradities”, merkt Jaap Kwakman op. ,,Al is dat de zondag met je vrienden starten met het eten van een pizzastok van Baltus. Zo’n klein momentje kan het verschil maken. Wij hopen met ‘Kerremuskrakers’ bij te dragen aan onvergetelijke kermismomentjes voor iedere bezoeker.”

"Een klein momentje kan het verschil maken. Al is dat de zondag met je vrienden starten met het eten van een pizzastok van Baltus."

,,Als Volendammers voelen we een sterke band met onze kermiscultuur en de muziek die daarbij hoort”, zegt Bouwman. ,,Met deze samenwerking willen we ervoor zorgen dat de kermismuziek levendig blijft en niet verloren gaat. Wij hebben er alle vertrouwen in dat de mix van traditionele kermisklanken en eigentijdse melodieën van ‘Kerremuskrakers’ de harten van kermisliefhebbers zal gaan veroveren.”

‘Kerremuskrakers 2023’ is vanaf 29 juli gratis te streamen op Spotify. Volg voor meer informatie de Facebookpagina ‘De Kerremus CD’ en de Instagramaccount ‘dekerremuscd’.