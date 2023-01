Kerst– en Nieuwjaarskoppelklaverjasdrive in De Jozef

In samenwerking met de evenementencommissie van R.K.A.V Volendam, de Supportersvereniging en De Jozef konden we na drie jaar corona eindelijk de tiende editie van dit mooie toernooi organiseren. De opkomst was goed, mede door de reclame in de Nivo. Er hadden zich 52 koppels aangemeld. We hopen dat dit volgend jaar nog verder kan uitgroeien. Er waren opvallend meer dames en nieuwe gezichten aanwezig. De opbrengst van deze Kerst – en Nieuwjaarskoppelklaverjasdrive is voor de jeugd van de R.K.A.V. Volendam. Voor het klassement waren er voor de eerste elf in de eindstand prachtige prijzen. Voor de marsenprijs waren er zes koppels met drie marsen en door loting gingen de prijzen naar het koppel Jan Barre – Bruning en het koppel de Haas – de Haas. Zij werden verblijd met waardebonnen gesponsord door Slagerij Plutostraat. Er was ook een poedelprijs en die ging naar het koppel Des – Worst. Zij kregen deze avond helaas niet de goede kaarten in de handen, als troost kregen ze ieder een heerlijke fles wijn, beschikbaar gesteld door De Jozef. De tombolaprijzen waren weer een lust voor het oog met onder meer boodschappentassen, wijn, kippenmanden en vleesschalen, stukjes Rosbief, kogelbiefstuk, bloemstukken, flesjes gerstenat en veel waardebonnen. En uiteraard nog twee lekkere visschotels, met dank aan Leliveld.