Kerst met Kuhnau, Bach en Zang Edam

Een groot, feestelijk concert van Zang Edam! Na noodgedwongen afgelastingen in 2020 en 2021 is het eindelijk weer zo ver. Orkest en solisten zijn gecontracteerd, de Grote Kerk is besproken, dirigent en koor zijn er klaar voor. Het publiek mag komen.

Het Weihnachtsoratorium van Bach behoeft nauwelijks een introductie. Van deze schitterende kerstmuziek worden na de pauze de cantates I en III uitgevoerd. Oorspronkelijk waren die bedoeld voor resp. de eerste en derde kerstdag.

De componist Johann Kuhnau geniet minder bekendheid – hij was de voorganger van J.S. Bach als cantor van de Thomaskirche in Leipzig. Onder de vele werken die hij in die functie schreef, is zijn Magnificat een van de bekendste. Om het ook geschikt te maken voor de kersttijd heeft hij er, zoals indertijd wel vaker gebeurde, vier Einlagesätze aan toegevoegd.

Het concert begint instrumentaal. De Italiaanse barokcomponist Francesco Onofrio Manfredini is vooral bekend gebleven vanwege het Concerto Grosso dat hij schreef voor de kersttijd Pastorale per il santissimo natale. Dat wordt uitgevoerd door het Nationaal Symfonisch Kamerorkest (NASKA) dat het hele concert begeleidt.

De kaartverkoop is inmiddels van start gegaan. Anders dan in het verleden zal de voorverkoop uitsluitend plaatsvinden via de website van Zang Edam: www.zangedam.nl. Kaarten à €27,50 kunt u digitaal op uw telefoon ontvangen of per e-mail als pdf .

In een als vanouds feestelijk versierde Grote Kerk kunt u daarmee weer genieten van prachtige koormuziek. De leden van Zang Edam zullen u hartelijk verwelkomen.