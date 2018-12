Kerstbingo van DBC bracht 5040 euro op voor twee goede doelen

Vrijdagmorgen vond in sporthal Opperdam de traditionele Kerstbingo plaats van het Don Bosco College. Het is elk jaar de laatste activiteit van het jaar vlak voordat de Kerstvakantie begint. Alle jaren wordt met deze bingo het missiewerk van Pater Dick Zwarthoed in Congo ondersteund, zodat hij hier scholen kan bouwen om lessen aan de kinderen te geven om hen de kans te bieden op een betere toekomst.