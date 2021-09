Kerstboom hout voor een modern alternatief

Ben je helemaal klaar met naalden die continu uit de kerstboom vallen? Waarom kies je niet voor een kerstboom van hout? Het is waarschijnlijk niet het eerste alternatief waar je aan denkt. Waar zijn plastic kunstbomen dan voor? Alhoewel kunstbomen al een groot deel van het probleem oplossen, kunnen er nog steeds kunstnaalden uitvallen. Daarnaast moet je deze elk jaar weer optuigen en dat is iets waar veel mensen tegen opzien. Met een houten kerstboom gaat dit een stuk makkelijker. Vergeet niet de belangrijkste reden om voor een houten kerstboom te kiezen: je hebt een onwijs unieke boom in huis!

Partnercontent

3D houten kerstboom

Hoe ziet een kerstboom hout er precies uit? Er zijn verschillende varianten. De meest voorkomende is de 3D kerstboom met takken. Dit zijn natuurlijk geen echte takken, maar houten latten. De ‘boom’ staat op een paal waaraan de latjes zijn bevestigd. Deze gaan net zoals bij een kerstboom van groot naar klein. Zo creëer je een 3D effect en de vorm van een echte dennenboom.



Geld besparen met een kerstboom hout

Een mooie dennenboom is prijzig. Dit merk je ieder jaar weer terug in de portemonnee. Kies je voor een kerstboom van hout, dan weet je zeker dat je een ‘boom’ in huis hebt die er elk jaar weer net zo mooi bij staat. Je kiest voor een tijdloos design waarvan al je bezoekers keer op keer versteld zullen staan.



Een duurzaam alternatief

We hebben een van de belangrijkste redenen om voor een houten kerstboom te kiezen nog niet eens genoemd. Je bent onwijs goed bezig voor het milieu! Waar een echte kerstboom maar een seizoen meegaat en een kunstkerstboom enkele jaren, kun je met het houten alternatief je leven lang doen! Geen onnodig afval en omgekapte bomen meer. Een prachtige kerstgedachte, als je het ons vraagt.



Katten op de loer?

Dit is zeker geen cliché. Katten gaan nu eenmaal niet samen met kerstbomen. Dit geldt zowel voor kunstbomen als echte kerstbomen. Katten zijn gemaakt om te klimmen en zullen keer op keer de top opzoeken. Daar gaan je piek en kerstballen weer. Ook al kies je ervoor om geen decoraties in de boom te plaatsen, de naalden zullen nog steeds in de rondte vliegen. Inderdaad, een houten kerstboom lost al deze problemen op. Je kiest voor een stevig decoratiestuk waar je katten best een keertje in kunnen klimmen zonder dat alles meteen stuk gaat.



Een mooie zakelijke boom

Heb je een kerstboom nodig voor op kantoor? Je gaat natuurlijk niet ieder jaar weer een nieuwe boom kopen. Naast dat dit niet voordelig is, heb je hier waarschijnlijk ook geen tijd voor. Heb je een strak kantoor? Met een kerstboom van hout behoud je deze look. Het kan al snel rommelig worden op kantoor wanneer je een echte boom neerzet. Houten bomen zijn overigens ook onwijs leuk voor in de retail of interieurzaken. Heb je een woonwinkel of ben je interieurdesigner in een woonzaak? Een houten kerstboom laat meteen zien dat je unieke meubels verkoopt. Zet je deze in de etalage, dan weten klanten direct dat ze een woonwinkel met stijl kunnen verwachten.



Kerstboom hout opzetten

Je zet de boom al binnen een minuut op. Dit maakt het tot een serieuze concurrent van de plastic kunstboom. Tijdens het opzetten heb je geen last van prikkende naalden in je vingers. Daarnaast is het bij de plastic variant een flink werk om alle takken de goede kant op te buigen. Zeker wanneer deze al jarenlang gebruikt is en een jaar platgedrukt in een doos heeft gelegen. De latjes in de boom zijn vaak beweegbaar, waardoor je ze gemakkelijk de gewenste kant op kunt draaien.



Kerstboom hout versieren

Hoe versier je een houten kerstboom eigenlijk? Dat is een vraag die veel kopers zich afvragen. Er komt ook wel aardig wat design bij kijken. Kies je voor de traditionele kerstballen en slingers? Dat kan natuurlijk ook prima. Houd er wel rekening mee dat kerstballen niet direct om de houten ‘takken’ passen. Gelukkig kun je grote haken kopen om dit op te lossen.

Als je dan toch al bezig bent met een extravagant design, kijk dan ook eens naar houten versieringen. Kies bijvoorbeeld voor houten kerstfiguren. Of verlicht je hele boom gewoon met een groot lichtsnoer. Dit staat lekker strak en modern en geeft alsnog de nodige sfeer. Daarop aansluitend kun je de boom ook gewoon leeg laten. Zo creëer je de perfecte minimalistische look.



Soorten hout

De kerstbomen van hout zijn te koop in verschillende kleuren. Zo kun je kiezen voor licht en donker hout. De meest voorkomende houtsoorten zijn esdoorn, eiken en walnoot. Ook voor jouw interieur is er dus een passende boom die absoluut niet misstaat. Met de prachtige houtkleuren en hoge kwaliteit heb je elke kerst weer een blikvanger staan.



Platte kerstboom hout

Heb je te weinig ruimte in huis voor een kerstboom? Geen zorgen! Ook hier biedt hout weer een top oplossing. Je kunt namelijk kiezen voor een platte houten kerstboom. Het maakt eigenlijk niet zoveel uit waar je deze neerzet, want hij neemt bijna geen ruimte in beslag. Versieren kan alsnog door een lichtslinger of lichtgordijn eroverheen te laten hangen. Bang dat dit niet genoeg kerstsfeer geeft? Wanneer je de boom neerzet ruik je gelijk de heerlijke houten geur voor het ultieme kerstgevoel.



Spiraalvorm

De tegenhanger van de platte kerstboom is de spiraalvormige boom. Deze kun je op alle manieren versieren zoals jij het wilt. Er passen dikke kerstslingers tussen en de spiraal is dun genoeg om traditionele kerstballen aan te hangen. Hij is zelfs voorzien van een piek die je kunt versieren. Of kies alleen voor een lichtslinger die je helemaal om de spiraal wikkelt. Onder de spiraal blijft genoeg ruimte over om kerstcadeautjes neer te leggen. Met deze boom weet je 100% zeker dat je niks aan kerstsfeer inlevert.



Veel formaten

Je kunt een kerstboom hout overal neerzetten. Heb je een laag plafond? Dan kies je gewoon voor 100 of 150 cm. Zoek je juist een kerstboom voor een hoog plafond? Waarom niet gelijk een boom van 190 centimeter? Je kunt het zo groot of klein maken als je zelf wilt. Er zijn ook schattige houten tafelboompjes verkrijgbaar voor in de kinderkamer of op de eettafel.



Waar koop je ze?

Ga je naar de bouwmarkten, dan zul je eerder echte dennenbomen en plastic kunstbomen tegenkomen. De verwachting is wel dat steeds meer bouwmarkten de houten variant gaan verkopen. Duurzaamheid wordt de komende jaren alleen maar belangrijker en dat is iets wat bouwmarkten en woonwinkels ook steeds meer inzien.

Je kunt houten bomen ook bij diverse budget winkels als action kopen. Ze misstaan niet, maar hebben zeker niet de hoogste kwaliteit. Wil je er een kopen die levenslang meegaat? Dan kun je er beter een kiezen van het merk Spira of Yelka. Hiermee kies je voor hoogwaardig hout waarvan je de kwaliteit vanaf meters afstand kunt zien en ruiken. Zeker wanneer je de houten boom ieder jaar weer uit de kast haalt, doe je er goed aan om voor kwaliteit te kiezen. Je koopt de bomen gemakkelijk online op Houtenkerstboom.com. Zo bespaar je jezelf weer een ritje naar de bouwmarkt. Heb je snel een boom nodig? Wanneer je op werkdagen voor 16:00 bestelt, kun je jouw nieuwe aanwinst de volgende dag al in huis verwachten.



Waarom een kerstboom hout?

We hoeven er eigenlijk niet meer zoveel over te zeggen. De voordelen zijn al niet meer op een hand te tellen. Wij snappen het helemaal als je de groene boom laat voor wat het is. De houten kerstboom is niet alleen een goed alternatief. Hij scoort op allerlei factoren ook nog eens veel beter. Een uitzonderlijke boom zonder troep die ook nog eens je hele leven meegaat. Wat kunnen we nog meer zeggen? Waar je hem ook wilt plaatsen, met de verschillende houtkleuren en formaten staat de houten boom geweldig op iedere plek.