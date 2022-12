Kerstsfeer op het Europaplein

Hij staat weer. De mooiste en grootste kersboom van de gemeente. Op het Europaplein is hij dankzij Wijkraad Oude Kom en Baltus Delicatessenshop te bewonderen. ,,We zijn blij dat we in deze donkere dagen samen met Baltus deze mooie kerstboom weer hebben kunnen realiseren”, aldus Wijkraad Oude Kom.