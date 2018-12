Kerststallenroute en tentoonstelling in Monnickendam

In 1974 is Rita van Bavel, samen met haar man Henk, begonnen met het verzamelen van kerstgroepen en –stallen. In die tijd was zij nog werkzaam op de lagere school in Volendam en verhuisde later naar Monnickendam. De collectie kerstgroepen breidde in de loop der jaren steeds meer uit.

Twaalf jaar geleden werd voor de eerste keer in de R.K. Kerk van Monnickendam aan het Noordeinde een kerststallententoonstelling gehouden. In de eerste jaren werd de sacristieruimte hier mee gevuld. Maar er komen steeds meer kerststallen bij en het totaal is nu ruim 550 stuks. Ook een deel van de kerk zelf wordt nu gevuld met de kerststallen van Rita van Bavel. De Kerststallententoonstelling en –route duurt tot en met 30 december, dagelijks van 12.00 tot 16.00 uur. De toegang is gratis.