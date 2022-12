Kerstverhaal komt tot leven in Vincentiuskerk

Een magische en onvergetelijke Kerstmis in de St. Vincentiuskerk. De Aspiranten en Benjamins van de Zangertjes van Volendam brachten het kerstverhaal op prachtige wijze tot leven op het imposante altaar. De Zangertjes zongen kerstliedjes en voerden een kerstspel op.

Barbara Koning-Pool en Marian Runderkamp-Tol stonden als dirigenten voor de Aspiranten en Benjamins. Het kerstspel werd begeleid door Simone Kwakman-Brinkkemper en Willemijn Kroon-Veerman. Het traditionele kerstverhaal werd uitgebeeld door een groep getalenteerde kinderen.

Jonas Vermorken nam de rol van Jozef op zich, Angie Schilder speelde Maria, de engel op de foto is Lynn Smit en het kindje Jezus werd heel treffend gespeeld door Jaydi de Wit. Nieuwe Zangertjes zijn van harte welkom vanaf woensdag 11 januari om 14.00 uur in het Koorhuis in de Meerstraat.