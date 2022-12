Kerstviering op DBC resulteert in fraai bedrag voor goede doelen

De kerstviering op het Don Bosco College was een groot succes. Na twee jaar dicht te zijn geweest rondom de kerstdagen was het extra mooi om weer samen te zijn. De dag begon met een gezellig klassikaal kerstontbijt met de mentor. Daarna stonden er verschillende activiteiten op het programma voor de onder- en bovenbouw.

Kerstbingo

De leerlingen van klas 1, 2 en 3 hebben bij de kerstbingo gestreden om mooie prijzen. De tribunes van Sporthal De Opperdam waren tot het laatste plekje gevuld. Jaimy Molenaar, Kimberly Veerman, Kaitlin van Zanten en Annebel Schilden gingen er met de hoofdprijzen vandoor. Zij wonnen respectievelijk een bowlingarrangement van € 100,-, een cadeaubon van Restaurant de Pieterman ter waarde van € 100,-, een heuse voetbalreis naar een wedstrijd van Borussia Dortmund inclusief overnachting en Annebel won twee tickets voor het afscheidsconcert van Nick & Simon in Ahoy.

Voor de leerlingen uit klas 4, 5 en 6 werd er in de aula een kerst-pubquiz georganiseerd. De opkomst was ook hier geweldig, de aula zat bomvol. De leerlingen waren zeer fanatiek, het enthousiasme spatte ervan af. Bij de quiz zijn vijftien teams in de prijzen gevallen, team "Lotte & Co" bleek uiteindelijk net te sterk voor team “Gewoon Evert”. Zij gingen er vandoor met de hoofdprijs: een diner voor het hele team bij Restaurant de Pieterman. De andere teams namen onder andere een voucher voor een padelclinic bij Padelcentrum Bol en 180 euro Bottertjes mee naar huis.

Opbrengst gedoneerd

Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten hebben de leerlingen een ticket gekocht. Een deel van de gelden werd besteed voor de aanschaf van prijzen en het overige deel is bestemd voor twee goede doelen. De school doneert de opbrengst van deze actie aan Pater Zwarthoed, die al jaren actief is in Congo, en aan lokale Hulpgroep Geven & Nemen.

De voorlopige opbrengst bedraagt € 3760,-. Een geweldig bedrag!

Dank aan de sponsoren: Number1Voetbalreizen, Bowling de Zedde, Restaurant de Pieterman, Padelcentrum Bol, Volendam Music, Twins Fashion, BT Hair, Studio Arnold Mühren en vele anderen.