Kettingbrug Edam tijdelijk afgesloten voor motorvoertuigen

De Kettingbrug van Edam is tijdelijk aan onderhoud onderhevig. Tijdens de werkzaamheden wordt er naast regulier onderhoud ook elektrisch- en mechanisch onderhoud uitgevoerd.

De Kettingbrug is een monumentale brug en ligt op een doorvaartroute. De brug moet in originele staat worden hersteld, rekening houdend met het komende vaarseizoen. De werkzaamheden worden daarom in twee fases uitgevoerd.

Wanneer fase twee start is nog niet bekend. Tijdens de huidige 'fase 1' blijft de brug toegankelijk voor fietsers en voetgangers. Tijdens het groot onderhoud van fase 2 is de brug voor al het verkeer afgesloten. Er wordt gezorgd voor omleidingsborden.