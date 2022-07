Keukenstunter en Sanistunter: A-merken tegen scherpe prijzen

Fantastische aanvulling op Woonboulevard Purmerend

Na dertien jaar werkzaam te zijn geweest in de keukenbranche achtten Stefan en Wesley Kremer de tijd rijp om een eigen onderneming te starten. Het resultaat is de twaalfde vestiging van Keukenstunter en de achtste vestiging van Sanistunter. Door zich aan te sluiten bij de gevestigde franchiseonderneming zijn de broers in de gelegenheid om zelf klanten te woord te staan. Die klantgerichte mentaliteit hebben de heren van huis uit meegekregen. ,,Ik was veertien toen ik op de Albert Cuypmarkt kerstbomen stond te verkopen”, lacht Stefan. ,,Van mijn ouders kreeg ik toestemming om te spijbelen zodat ik kon helpen op de markt.”

‘Zonder onze vrouwen was het nooit gelukt’



Zowel Stefan als Wesley werkten zich tijdens hun loopbanen omhoog in het keukenlandschap, met leidinggevende functies als voorlaatste station. Na een beroep te doen op hun ondernemersgeest én de hulp in te schakelen van hun vrouwen Samantha en Cynthia, werden Keukenstunter Purmerend en Sanistunter Purmerend opgericht. ,,Dankzij onze vrouwen Samantha en Cynthia hebben we onze droom kunnen verwezenlijken. Ondanks hun eigen werkzaamheden en de kinderen hebben ze iedere vrije minuut gebruikt om ons te helpen met de onderneming. Zonder hen was het nooit gelukt!”



Hoewel de mannen nu eigenaar van hun eigen filiaal zijn, blijven ze doen wat ze het allerliefste doen: mensen helpen hun droomkeuken en –badkamer te realiseren. ,,We hebben een ontzettend goede samenwerking met FG-Groep, de groep achter onze winkel”, zegt Wesley. ,,Onder meer de monteurs, inmeters, tekenaars, administratie en de planning worden centraal geregeld. De backoffice zorgt dat alles perfect verloopt, zodat wij en onze medewerkers ons volledig kunnen richten op de wensen van de klant. Wat wij de klant bieden is ontzorging van A tot Z. Mensen kunnen bij ons gewoon binnenstappen zonder afspraak en kunnen enige tijd later weer naar buiten stappen met een 3D-ontwerp en een offerte van hun droomkeuken en/of badkamer.”

Stefan: ,,In onze showroom presenteren we zoveel mogelijk verschillende stijlen keukens en badkamers. Wij begrijpen als geen ander dat niet iedereen hetzelfde verwachtingspatroon heeft van zijn of haar nieuwe droomkeuken of –badkamer. Bovendien zijn al onze keukens en badkamers van A-merken en Duitse kwaliteit.” Keukenstunter en Sanistunter staan voor specialisme in maatwerk, luxe designapparatuur en –merken, deskundig advies van ervaren professionals, de laagste prijsgarantie en een gratis 3D-ontwerp.

‘Het is onze missie om samen met de klant de perfecte keuken of badkamer samen te stellen tegen de laagst mogelijke prijs’

,,Het is onze missie om samen met de klant de perfecte keuken of badkamer samen te stellen tegen de laagst mogelijke prijs”, vervolgt Wesley. ,,Onder het genot van een heerlijke kop koffie gaan we de zoektocht naar die droomkeuken en/of –badkamer met de klant graag tegemoet. Wij zijn pas tevreden als de klant dat ook is, dus we zijn ervan overtuigd iedere zoektocht eindigt in een perfect resultaat.” Bij Keukenstunter en Sanistunter vind je alles onder één dak. ,,Van de mooiste keukens tot complete badkamers en alles daartussenin. Tegels, vloerverwarming, kokend waterkranen, badkameraccessoires, noem het maar op en we hebben het. En alles tegen de laagst mogelijke prijs. Stap gezellig een keer bij ons binnen en ervaar wat we te bieden hebben!”

