Monique Smit tovert kinderen om tot banketbakkertjes en koks

Kids Kitchen; dé kookclub voor kinderen

Volendam is een creatieve, educatieve en overheerlijke vorm van kindervermaak rijker. In de gloednieuwe, kleurrijke keuken van Kids Kitchen kunnen de kleintjes naar hartenlust bakken en koken. Onder vakkundige leiding van Monique Smit (31) leren kinderen de fijne kneepjes van het bak- en kookvak. En uiteraard staat plezier voorop! Kinderen vanaf 3 jaar zijn van harte welkom om leuke bak- en kookworkshops en cursussen te volgen en verjaardagsfeestjes te vieren bij Kids Kitchen.

Na een carrière als geschiedenisdocente en later een periode bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken besloot Monique Smit de sprong in het diepe te wagen en haar droom na te jagen.

Afgelopen zaterdag is die droom eindelijk in vervulling gegaan. ,,Met mijn master Internationale Betrekkingen op zak dacht ik mijn toekomst wel uitgestippeld te hebben”, lacht Monique.

,,Het liep anders. Iedere werkdag twijfelde ik meer over het kantoorbestaan. En die twijfel ging gepaard met steeds verder opbouwende enthousiasme voor mijn grote passie: bakken.

Ik besloot mijn ontslag in te dienen en mezelf in te schrijven bij het Bakery Institute in Zaandam.

‘Monique volgde

haar dromen en

nam ontslag bij het

Ministerie van

Buitenlandse

Zaken’

Daar zijn ze gespecialiseerd in mensen die een carrièreswitch willen maken naar het bakkersbestaan.” Na te slagen voor de studierichting patisserie ging de Volendamse aan de slag bij Bakkers Bakery in Amsterdam.

Eerste bakcursus

,,Hoewel ik de wens had wat voor mezelf op te richten, besloot ik eerst meters te gaan maken bij een erkende bakker. Bovendien was ik in de tussentijd zelf moeder geworden van twee kinderen.”Monique had het goed naar de zin bij de Amsterdamse bakkerij, maar de coronapandemie bracht een ommekeer

teweeg. ,,Het werd steeds rustiger in ons wereldje, waardoor ik me ben gaan richten op een eigen onderneming.” Monique maakte voor het eerst kennis met een kinderkeuken in de hoofdstad. ,,Daar zag ik hoe enthousiast de kinderen waren en hoeveel plezier de begeleiders hadden. Ik was gelijk verkocht. Om te testen of het concept ook in Volendam zou aanslaan ben ik in de Sinterklaasperiode een bakcursus gaan organiseren. Ik huurde de keuken in De Singel en deed mijn verhaal via social media. Binnen no time waren alle plekjes gereserveerd.”

In de keuken kon Monique opgelucht ademhalen. ,,De kinderen hadden de tijd van hun leven en na afloop kreeg ik ongelooflijk veel leuke reacties van ouders. Het gaf me het vertrouwen om iedere woensdagmiddag bakcursussen te gaan organiseren.

Hoewel ik inmiddels ook kookworkshops voor kinderen geef, richtte ik me in de beginfase vooral op bakken. Bijvoorbeeld appeltaarten en cakejes, en alles zonder de hulp van Dr. Oetker hè”, lacht Monique. ,,Het concept werd steeds populairder, ik kreeg aanvragen voor groepjes in vakanties en weekenden. Helaas kon ik dan alleen niet in de keuken van De Singel terecht. Na anderhalf jaar vanuit De Singel te hebben gewerkt besloot ik iets voor mezelf te gaan zoeken. En dat is nu eindelijk gelukt.”

Een eigen kooklokaal

‘Een doosje voor papa, voor mama,

voor oma. Ze willen iedereen trots

laten proeven wat ze

gemaakt hebben’

Binnen vier weken toverden Moniques schoonvader Adalbert en andere vaklieden de ruimte om tot een gezellig en kleurrijk kooklokaal. ,,Ik ben zo ongelooflijk blij met het eindresultaat. Kids Kitchen beschikt nu werkelijk over de gedroomde keuken om kinderen in te ontvangen. Kinderen vanaf 3 jaar kunnen bij Kids Kitchen terecht voor leuke én educatieve kook- en bakworkshops, verschillende cursussen en natuurlijk kinderfeestjes. Plezier en het leren van bak- en kookvaardigheden gaan hand in hand in onze keuken.” Onder de hoede van Monique vervelen kinderen zich geen moment.Laatst heb ik tijdens een workshops cupcakes gebakken met een groep kinderen. Ze mogen hier in de keuken natuurlijk proeven wat ze gemaakt hebben, maar vaak zijn ze zo enthousiast over voor wie ze allemaal wat willen maken dat het daar niet van komt.

Als de bakwerken de oven ingaan beginnen we met het versieren van de verpakkingen. Een doosje voor papa, een doosje voor mama, een doosje voor oma. Ze willen iedereen trots laten zien en proeven wat ze gemaakt hebben. Dat is toch geweldig?”

Kinderfeestjes

Kinderfeestjes zijn een uitzondering als het gaat om de heerlijke creaties proeven op locatie. ,,Met feestjes hebben we een aangepast programma. Dan maken we bijvoorbeeld een high tea. Tussendoor krijgen de kinderen dan een glaasje ranja en een koekje, maar uiteindelijk stallen ze de eigengemaakte high tea helemaal zelf uit. En dan is het proeven geblazen. Het draait altijd uit op een onvergetelijk feestje!” Monique telt de dagen af tot ze de kleine cursisten in haar splinternieuwe kooklokaal mag verwelkomen. ,,Ik heb ontzettend veel zin om kinderen kennis te laten maken met de keuken. En ik hoop natuurlijk dat ieder kind uit de regio een keer gezellig langskomt!”

Wil je zelf een keer thuis aan de slag gaan met de kinderen?

Bestel dan op www.kidskitchenvolendam.nl de Bakbox! Elke maand stelt Kids Kitchen een unieke Bakbox samen met daarin alle ingrediënten op maat en het bijbehorende recept. Het complete aanbod aan cursussen en workshops is te vinden op de website.



Volg Kids Kitchen Volendam ook op Facebook en Instagram.