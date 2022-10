Kidsclubleden ontmoeten spelers FC Volendam

Ongeveer dertig kinderen hebben woensdagmiddag deelgenomen aan de persconferentie en quiz van de FC Volendam Kidsclub. Imran Nazih, Henk Veerman, Walid Ould-Chikh en Xavier Mbuyamba werden aan het vragenvuur onderworpen door de aanwezige leden van de Kidsclub.

Hoe voelt het voor Nazih om als zestienjarige een doelpunt te maken? Juicht Veerman bij een goal tegen zijn oude club? Hoe denkt Ould-Chikh dat we degradatie gaan voorkomen en wat is de beste ploeggenoot waar Mbuyamba mee heeft gespeeld? Na het verhoor was het tijd voor foto’s en handtekeningen.

De middag werd afgesloten met een quiz. Er werd hoog gescoord en de beste zes koppels wonnen een VIP-trip naar de uitwedstrijd tegen AZ van zondag 30 oktober. Ook deelnemen aan evenementen van de Kidsclub? Word dan lid! Kom voor inschrijvingen naar de receptie van het Kras Stadion.