‘Kijk! meer’ bij GaleriAle

Bij GaleriAle, gelegen aan de Raadhuisstraat 17 te Oosthuizen, maakt de huidige expositie ‘Kijk!’ deels plaats voor ander werk: keramiek wordt ingewisseld door gemengde technieken op doek, te weten monotypes gecombineerd met ecoline. Het afdrukken op doek vergt een speciale techniek welke is ontworpen door beeldend kunstenaar Sandra Ale en tot op heden nog niet door andere kunstenaars is gebruikt. Ook zijn enkele stenen beelden van haar te bezichtigen.

Naast dit nieuwe werk zijn er de schilderijen van Chantal Borrie te bezichtigen. Zij is gefascineerd door de kracht en sierlijkheid van dansers en verwoordt dit op doek. Kees Sombroek exposeert aquarellen voortgekomen uit een vakantie in Normandië. De omgeving van Normandië is schilderachtig en nodigt elk jaar weer uit om vast te leggen. Galeriehoudster Sandra Ale exposeert verder nog monotypes op papier, waarbij zij zich heeft laten leiden door vorm en kleur. Haar prints zijn ‘puur’.

In verband met de vakantie zijn de openingstijden van GaleriAle aangepast. De aangepaste openingstijden zijn zaterdag en zondag van 11.00-16.00 uur. Bezichtiging buiten openingstijden op (telefonische) afspraak (0657003083).