Kijkdag achttien appartementen ‘Kamperzand’

Vandaag 31 augustus was er de gelegenheid het nieuwbouwproject ‘Kamperzand’ te bekijken. Het gloednieuwe complex op de locatie waar de voormalige basisschool ‘de Blokhwere’ was gevestigd, is gerealiseerd door Van den Hogen Bouwbedrijven en het omvat achttien energiezuinige seniorenappartementen van gemiddeld 77m2.

De appartementen zijn ruim opgezet, hebben een prachtige uitzicht, zijn gasloos en de verwarming wordt geregeld via een individuele elektrische combi-warmtepomp. In een warme zomer zorgt dit systeem voor verkoeling via koud water dat door de vloerverwarmingsleidingen loopt. Het dak van het appartementencomplex is voorzien van zonnepanelen.

Er zijn achttien woningzoekenden aangeschreven en zij krijgen na de bezichtiging twee weken de tijd om te beslissen of zij hier willen wonen.