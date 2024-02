Kind van de club wordt coach

Opvallend nieuws: Debbie Bont keert terug naar Nederland en wordt coach in eigen dorp. De 33-jarige Bont beëindigde in de vorige zomer haar actieve carrière, waarin zij in 2019 wereldkampioen werd met Oranje en naast 216 interlands talrijke Champions League-duels speelde. Komende zomer treedt zij fulltime in dienst van de plaatselijke handbalvereniging, waar zij trainer/coach wordt van de eredivisiedames van Garage Kil/Volendam. Daarmee keert zij terug bij de club die zij op elfjarige leeftijd verliet voor een volgende stap in haar ontwikkeling (VOC).

,,Ik had het zelf ook niet zo snel verwacht”, zegt Bont eerlijk over de opmerkelijke rentree. Na een aantal jaren door Europa te hebben gezworven als speelster vestigde zij zich vorig jaar met haar Duitse vriend in het Oostenrijkse Salzburg. Bont, die de HandbalTrainer 4-opleiding volgt, doet momenteel bij UHC Salzburg ervaring op als handbalcoach (foto). ,,Ons plan was om er twee, drie jaar te blijven en te ontwikkelen, maar dit is zó’n kans, die wil je pakken. Het trok me aan, om straks in te stappen en te kijken wat we kunnen losmaken aan de kant van het dameshandbal. Ik wil kijken of ik met mijn ervaring de club verder kan helpen. Het was best even lastig, want wij zijn geen mensen die na één seizoen weer de spullen inpakken en verhuizen, dat heb ik als speelster ook nooit gedaan. Maar de gesprekken die ik met Volendam heb gevoerd, voelden goed en bij UHC Salzburg (waar haar vriend een managersfunctie vervult, red.) zijn ze blij voor ons met deze kans op ontwikkeling. Ik kan in Volendam veel leren.” Bont heeft voor twee seizoenen getekend.