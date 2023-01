Kindcentrum Broeckie officieel geopend

Onder grote publieke belangstelling is afgelopen zaterdag het geweldig mooie Kindcentrum Broeckie geopend. De nieuwe aanwinst van het Club & Buurthuiswerk is het resultaat van een positieve en constructieve samenwerking tussen de gemeente en het CBW.

Wethouder Vincent Tuijp was zichtbaar trots dat hij het openingswoord mocht houden op deze bijzondere dag. Met dit nieuwe pand aan de Oosterom wordt - samen met de nieuwe locatie van Berend Botje in het DBC - de zeer hoge kwaliteit van kinderopvang in Volendam weer voor vele jaren gewaarborgd.

De vraag naar kinderopvang is overigens dermate groot dat de locaties van het Speelhuisje en de Ark ook nog open zullen blijven. De wens wordt uitgesproken dat iedereen fijn mag werken op deze prachtige locatie en dat hier nog heel veel kinderen een zeer plezierige en leergierige tijd mogen beleven.