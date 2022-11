Leesgedrag is met de komst van iPad en mobieltjes zeker ‘gedaald’

Kinderen lezen nog wél boeken

De laatste jaren wordt het lezen van een boek toch vaker vervangen door de spelletjes op de iPad of de mobiele telefoon, maar in onze gemeente zijn de boeken nog zeker in trek, zo blijkt tijdens een rondgang. Van 5 tot 16 oktober werd niet alleen de Kinderboekenweek gehouden, maar waren er ook voorleeswedstrijden op de basisscholen.

De boekenkraam op het schoolplein.

Door: Jo-Ann Klepper

Het ‘scherm’ wint het doorgaans bij veel kids, maar mede dankzij de Kinderboekenweek schuiven de kinderen toch sneller een boek onder hun neus. Cas Sombroek, van de gelijknamige boekhandel, stalde tijdens die week iedere schooldag bij één van de Volendamse of Edamse basisscholen zijn collectie kinderenboeken uit. En bracht een hoop boeken ‘aan het kind’. ,,De kinderen hoeven op deze manier niet naar de boeken te komen, wij komen zo met de boeken naar hen toe”, vertelt Cas. Bij de kinderboekenkraam konden de kinderen door boeken bladeren, de kaften lezen en de plaatjes bekijken, wat vaak resulteerde in een aankoop. Cas: ,,Het was zelfs zo dat een jongetje bij de boekenkraam een boek had gekocht en vervolgens, twee dagen later, de winkel inliep om het tweede deel van het boek te halen. Dit laat naar mijn idee echt zien dat de kraam een stimulerende werking heeft gehad.”

‘Ik vind het lezen van boeken zo leuk, omdat ik mij dan in een andere wereld bevind’

Niet alleen de kinderen, maar ook de scholen profiteerden van de kraam. Middels twintig procent van de opbrengst mogen de scholen namelijk nieuwe boeken aanschaffen. Ondanks dat de kinderen tegenwoordig minder snel naar de winkel gaan om een boek te kopen, zijn er nog genoeg kinderen die met regelmaat een boek lenen bij de bibliotheek. Zo gaan er kinderen met hun ouders mee om een nieuw boek te lenen of bezoeken zij de bibliotheek samen met hun klas, om dan een nieuw boek uit te zoeken. Een bibliothecaresse vertelt: ,,Als de kinderen uit school komen, bevinden zij zich vaak achter de computers in de bibliotheek om een nieuw boek uit te zoeken. Bijna iedere dag zijn er wel kinderen in de bibliotheek te vinden.”

Vandaag de dag is het lezen van boeken bij alle Volendamse basisscholen nog steeds van belang. Er wordt namelijk in alle klassen van de basisscholen iedere dag gelezen. Alleen de tijd die de kinderen krijgen om te lezen, verschilt per groep. Zo lezen de kinderen uit groep 3 van de St. Petrusschool, minimaal 15 minuten op meerdere momenten per dag en in de hogere groepen lezen de kinderen zelfs een halfuur per dag. Op basisschool de Springplank lezen de kinderen iedere ochtend minimaal 20 minuten per dag en krijgen zij door de dag heen nog de tijd om een boek open te slaan. Voor Ilse Tol, leerling uit groep 7 van de Springplank, is dat het leukste moment van de dag. De tienjarige Ilse houdt van lezen en leest soms één of twee boeken per dag uit. ,,Ik vind het lezen van boeken zo leuk, omdat ik mij dan in een andere wereld bevind”, vertelt zij. Twee jaar geleden is Ilse begonnen met het lezen van boeken. Voor die tijd had zij nog nooit, thuis op de bank, een boek opengeslagen. ,,Sommigen kinderen komen thuis en grijpen gelijk naar de iPad, maar Ilse komt thuis en pakt gelijk een boek”, vertelt haar moeder. Ilse en haar moeder hebben samen bij de kinderboekenkraam van Jan Cas Sombroek ook twee boeken gekocht en het duurde niet lang voordat Ilse de nieuwe voorraad boeken uitgelezen had.

Ilse Tol leest graag.