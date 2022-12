KIVO: duurzame werkgever van de toekomst

Met ruim 200 werknemers is KIVO Plastic Verpakkingen één van de grootste werkgevers van de gemeente Edam-Volendam. Tegelijkertijd is de toonaangevende multinational continu op zoek naar talent, om mee te werken aan de transitie naar een duurzame productielocatie waar uitsluitend duurzame plastic verpakkingen worden geproduceerd. KIVO profileert zich daarbij als bijzonder aantrekkelijke werkgever. ,,We kijken goed naar wat iemand wil en stemmen samen een loopbaanpad af. We bieden ongekende groeimogelijkheden voor diegene die daar behoefte aan hebben.’’ Aldus Algemeen Directeur Robert Kwakman, die uitlegt wat ´werken bij KIVO´ tegenwoordig betekent.

Door: Ron Steur

We beginnen het gesprek in het recent gemoderniseerde KIVO-kantoor met HR Manager Sylvia Molenaar en HR-medewerker Nicole Zoetebier. Zij zijn bekend met de vroegere sentimenten. ,,KIVO heeft tegenwoordig een goed imago, maar dat was niet altijd zo. Vroeger werd KIVO als de vuilniszakkenfabriek. Hoe anders is het nu… We zoeken op dit moment vooral talent om te ontwikkelen.

"Alle voordelen van het werken bij een multinational, maar dan binnen je eigen dorp"

Als je hier laat zien dat je wil groeien, dan doen ze er alles aan om je vooruit te helpen. KIVO heeft inmiddels dan ook meerdere personen die zijn begonnen binnen de productie en die nu een sturende functie hebben binnen de productie of op kantoor. Zo hebben wij ook een collega die begon als Verkoper Binnendienst. Zijn vriendin verhuisde voor haar studie naar Maastricht en hij ging mee. Nu werkt hij al geruime tijd vanaf daar en start hij per 1 februari als Procesmanager Kosovo. Daarmee focust hij zich op de werkprocessen tussen onze vestigingen in Nederland (Volendam en Zwolle) en Kosovo. Ook hebben we iemand die afgestudeerd is in de Veiligheidskunde. Diegene wist niet wat hij precies wilde en werd hier trainee en bleek toen ineens aanleg te hebben voor Data Analyse. Inmiddels is hij fulltime Data Analist, heeft hij het gigantisch naar zijn zin en heeft hij een enorme bijdrage binnen KIVO.’’

"Salaris is voor iedereen belangrijk, maar vrije tijd is net zo belangrijk geworden"

KIVO boegbeeld Robert Kwakman vult zijn collega’s aan. ,KIVO is een Volendams familiebedrijf en dat koesteren we. De band met werknemers is persoonlijk. Om die reden hebben we de piramide omgedraaid en de werknemers voorop gezet. Onze belangrijkste mensen lopen namelijk op de werkvloer. Die willen we ook écht wat bieden. Om in kaart te brengen wat hun wensen en drijfveren zijn, voeren we diepgaande gesprekken. We kijken goed naar wat iemand wil bereiken en samen stemmen we een loopbaanpad af, compleet met opleidingen en alles wat daarvoor nodig is. Ze moeten namelijk niet alleen bij KIVO willen werken omdat er veel borrels zijn of voor de gezelligheid. Wij laten zien dat we het beste met ze voor hebben en dat we maatschappelijk betrokken zijn. We denken vooruitstrevend. Vroeger werkte men op kantoor tot tien uur ‘s avonds door. Nu is alles veel flexibeler. Wat vroeger ondenkbaar was, is nu normaal. Salaris is voor iedereen belangrijk, maar vrije tijd is net zo belangrijk geworden. Daar sluit KIVO niet de ogen voor. En laten we eerlijk zijn: voor Volendammers is het wel zo prettig om binnen de eigen gemeente te werken. Het scheelt al gauw acht uur reistijd per week, in vergelijking met een baan in Amsterdam. Wij bieden je alle voordelen van het werken bij een multinational, maar dan binnen je eigen dorp.’’

Sylvia Molenaar kwam zelf bijna vijf jaar geleden naar KIVO. Zij weet nog goed wat haar toentertijd over de streep trok. ,,Ik had een gesprek met Robert, waarin ik de enorme gedrevenheid voelde. Ik wilde daar bij horen.’’ Nicole beaamt. ,,Bij KIVO heerst een echte Volendamse mentaliteit van presteren en gedrevenheid. Niet lullen maar poetsen. Tegelijkertijd is het heel gezellig. Er hangt een fijne sfeer en iedereen mag mee beslissen en meedenken. KIVO laat echt zien dat zij om haar medewerkers geeft. We zijn bijvoorbeeld ook heel ver gegaan in het verlagen van de fysieke belasting. Hierbij kun je denken aan tilhulpen en koelsystemen, zodat het werk voor iedereen altijd draaglijk is.’’ Nicole werkt inmiddels al 27 jaar voor KIVO. Zelf is zij óók een voorbeeld van ontwikkeling. ,,Na jarenlang bij de Verkoopadministratie te hebben gezeten, maakte ik vorig jaar de overstap naar de HR. Ik volg op dit moment ook een opleiding op kosten van KIVO. Ze doen hier geen loze beloftes. Ze zijn hier echt bereid te investeren in werknemers. Dat voelt gewoon heel fijn. Ik zie mezelf hier dan ook nooit meer weg gaan. Ik vind het hier veel te leuk!’’

Veelgestelde vragen aan Sylvia en Nicole

Wat is werken in een ploegendienst?

Het is een cyclus van tien dagen. Je werkt eerst zes dagen achter elkaar: twee ochtenden, twee middagen en twee nachten. Daarna heb je vier dagen vrij. Je rooster staat het hele jaar vast en je weet dus altijd waar je een toe bent. Medewerkers van de ploegendienst geven bovendien aan dat zij veel vrije tijd ervaren.

Hoe verloopt het inwerken bij KIVO?

KIVO heeft een Onboarding programma. Nieuwe werknemers worden stap voor stap ingewerkt, voordat ze daadwerkelijk op de werkvloer komen. Je wordt gekoppeld aan een collega, die eerst een half jaar met je meeloopt en je helemaal inwerkt. Aankomend jaar wordt er bovendien een leermanagementsysteem opgezet.

Is een baan bij KIVO gezien de huidige kritiek op plastics wel toekomstbestendig?

Jazeker! Zolang bedrijven en individuen consumeren zullen er goederen getransporteerd, opgeslagen, beschermd, opgeruimd en als afval verwerkt moeten worden. Wij vinden dat dit altijd op de minst vervuilende manier gedaan moet worden. Plastic is in veel opzichten, zelfs in milieu-opzicht, vaak het meest geschikte materiaal hiervoor. Wij hebben daarbij oog voor het totaalplaatje (grondstofwinning, productie, logistiek, gebruik, afvalverwerking en recycling), zodat al in de ontwikkelingsfase een optimale balans wordt nagestreefd. Wij produceren zo flexibele plastics voor toepassingen waarvan wij weten dat plastic als verpakkingsmateriaal het minst vervuilende alternatief is.

Welke producten maakt KIVO allemaal?

KIVO Plastic Verpakkingen produceert onder andere plastic verpakkingen voor de verwerkende industrie, verpakkingen die je als consument nooit zult zien. Dat zijn bijvoorbeeld verpakkingen die gebruikt worden voor het in verpakken van grote blokken boter voor de horeca, of zakken voor het automatisch verpakken van deeg. Daarnaast worden eindproducten als kledinghoezen, broodzakken, krimpfolie, verzendzakken, potgrondzakken gemaakt voor zowel de professionele sector als voor de consument. Onze producten gaan de hele wereld over: van Brazilië tot aan Singapore.

Wat zijn jullie kernwaarden?

Open, nuchter en samen. Die kernwaarden vormen samen de kapstok waar KIVO zich graag aan spiegelt. We hebben ook een personeelsvereniging, een fietsenplan, korting op vrijetijds- en sportkleding, korting op het sportschoolabonnement, we hebben echt uitstekende secundaire voorwaarden. Verder wordt er altijd veel aandacht besteed aan jubilarissen. Want gemiddeld werkt men hier maar liefst 28 jaar. Dat zegt eigenlijk alles. Men voelt zich hier heel prettig.

Wie mogen er allemaal solliciteren bij KIVO?

Als je van school komt, of ergens werkt en niet lekker op je plek zit, dan kunnen we altijd even kijken of wij iets voor je hebben. Voor bijna iedere discipline heeft KIVO iets te bieden, productie, techniek, logistiek, administratie, verkoop, IT, finance en R&D. Voor studenten hebben we ook heel leuke stageplaatsen. We kijken naar wat de stagiair zoekt en daar creëren we dan een functie voor. Iedereen is dus vrij om te solliciteren bij KIVO.

