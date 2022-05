Klaas Snoek kampioen van Klaverjasclub Jozef

Klaverjasclub Jozef/Schildersbedrijf D.S.W. en Tegelzetbedrijf Fred Sier kent een nieuwe kampioen. Klaas Snoek is met 113.468 punten en 31 marsen de grote winnaar geworden. Klaas is alweer vijftien jaar lid van onze klaverjasclub en hij grossiert de laatste paar jaren in alle te winnen prijzen.