Kluis Mariakerk ongegeneerd leeggeroofd

,,Iemand had ontdekt dat we de deur tussen de kerk en de gang open hadden gelaten”, aldus pastoor Stomph over de laffe daad die vorige week in de Mariakerk plaatsvond. ,,Het collectegeld en kostbare kelken die we nodig hebben voor eucharistievieringen zijn uit de kluis gehaald.”

“Onze kluissleutel bevindt zich op een verborgen plaats, en soms tijdelijk op een verborgen plaats in de sacristie. Iemand heeft ontdekt dat de deur los was, heeft de kluissleutel gevonden en de kluis geopend en heeft een deel van de inhoud ervan meegenomen. Sindsdien voelen we ons een stuk minder veilig.”

Mocht men ergens kelken aangeboden zien worden, maak er dan melding van bij de politie of bij de Mariakerk. ,,Ik hoop dat de dief tot inkeer komt en de kelken terugbrengt. Ze mogen stiekem in de kerk worden teruggezet of bij de Nivo-redactie worden gebracht. Als we ze maar terugkrijgen, niet om het bezit maar om het gebruik ten bate van alle mensen…”