Icoon Dick Tol krijgt standbeeld

‘Knoest’ terug naar huis

276 doelpunten, een verwoestende uithaal, bovenbenen zo dik als heipalen, sprongkracht die tot de verbeelding spreekt, en een flinke portie charisma. Die eigenschappen bezorgen Dick Tol ‘De Knoest’ precies vijftig jaar na zijn overlijden postume erkenning in de vorm van een standbeeld. Op 13 december zal het kunstwerk van Jans van Baarsen plechtig worden onthuld achter de poorten van het Kras Stadion. Na een halve eeuw jaar keert de legendarische topscorer van FC Volendam weer terug naar huis. Door: Kevin Mooijer

Jans van Baarsen aan het werk in haar atelier. Foto: Cor Kes, Lux Photography

Tien jaar geleden waren enkele bestuursleden van de FC Volendam-supportersvereniging overtuigd dat de all-time topscorer van de club een standbeeld verdiende. De actie ‘Een standbeeld van ‘De Knoest’, een euro de man’ werd gestart, in de hoop het eerbetoon snel te verwezenlijken. Kees Mooyer zag als eindverantwoordelijke van het project al snel dat er zand in de motor kwam. ,,Na een veelbelovende start werden we geconfronteerd met uitdagingen”, blikt hij terug. ,,De werkgroep haakte af én de donaties namen af. Bovendien werd in dezelfde periode geld ingezameld voor het Carmar-huis. Dat had natuurlijk prioriteit, dus besloten we tijdelijk te stoppen met lobbyen.”

Na de succesvolle realisatie van Carmar werd het beoogde standbeeld voor Dick Tol nieuw leven ingeblazen. ,,Gerben Matroos informeerde vanuit zijn bestuursfunctie van de club naar de stand van zaken. Ik vertelde over enige stagnatie, maar dat we de motor weer op gang aan het brengen waren. Gerben vroeg naar het nog benodigde bedrag en bood vervolgens aan daarvoor garant te staan. Na zijn genereuze gebaar belde ik gelijk kunstenares Jans van Baarsen om het standbeeld in opdracht te geven. Tijdens het gesprek bleek dat ook de stichting ‘Vrienden van het Volendams Erfgoed’ al contact had gezocht.” Uiteindelijk zouden beide partijen de kosten delen.

‘‘Jonge voetballertjes die langs het beeld lopen, naar ‘De Knoest’ opkijken, en denken: ‘dat wil ik ook"

Trouw

,,Gerrie Mühren verkondigde ooit: ‘Als iemand een standbeeld verdient namens FC Volendam, dan is het Dick Tol.’ Hoewel Gerrie zelf wordt geëerd met een prachtig standbeeld dat uitkijkt over de velden van het RKAV-complex, onderstreepte ook hij het belang van een dergelijk eerbetoon aan ‘De Knoest’.” Kees Mooyer haalt een oranjegekleurd boek uit de kast, met op de cover een foto van de imposante spits. ,,Het is niet alleen bijzonder dat Dick Tol de eeuwige topscorer van Volendam werd, maar vooral ook dat hij trouw bleef aan zijn club. Op die manier hopen we dat hij een inspiratiebron wordt voor toekomstige generaties talentvolle voetballers. Jonge voetballertjes die langs het beeld lopen, naar ‘De Knoest’ opkijken, en denken: ‘dat wil ik ook’. Dit eerbetoon aan Dick Tol zal zulke dromen wekken en wellicht zelfs helpen verwezenlijken.”