Koeiendans koud, maar gezellig Na een lange winter in de stal was het op tweede paasdag eindelijk tijd voor de koeien van de Jacobs Hoeve in Katwoude om weer de weide in te trekken. Dit zorgt elk jaar voor een waar spektakel, waarbij de koeien enthousiast beginnen te dartelen en te springen in de groene weilanden. Dit jaar was er echter iets bijzonders aan de hand. Wegens de kou en een harde wind maakten een aantal koeien direct rechtsomkeer terug de warme stal in. Maar na wat overtuigingskracht van de andere koeien wist uiteindelijk de gehele kudde z'n weg te vinden naar de weilanden. Hoewel er zich officieel 425 mensen hadden aangemeld, waren er volgens de organisatie zeker 500 bezoekers aanwezig. Er was gelukkig genoeg ruimte gecreëerd om iedereen te ontvangen, zodat niemand iets van dit bijzondere gebeuren te hoeven missen. |Doorsturen

