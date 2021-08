Koel de zomer door met de mobiele airco

Komt de warmte je tegemoet tijdens hete zomerdagen en weet je je geen houding te geven vanwege de hoge temperaturen? Iedere beweging is één te veel en je probeert je hoofd letterlijk koel te houden door je niet al te druk te maken en voldoende water te drinken. IJsjes of een lekker verse haring in de haven zijn op dat moment meer dan welkom.

Partnercontent

Hoewel een uurtje op het terras met een lekkere frisdrank de nodige verkoeling brengt, kom je toch weer thuis in een benauwd en warm huis. Schaf om dat te voorkomen een mobiele airco aan. Deze zorgt ervoor dat de warmte in huis wordt afgevoerd en dat je heerlijk kunt ontspannen of werken in een aangename ruimte.



De mobiele airco te gebruiken in het hele huis

Het effect van een mobiele airco merk je pas goed op het moment dat je vanuit een andere ruimte binnenkomt. Als de airco al een tijdje aanstaat en je gaat even naar de naastgelegen kamer waar de temperatuur 10 graden hoger ligt, dan merk je bij terugkomst gelijk hoe goed de mobiele airco zijn werk doet. De warmte en vocht worden door de afvoerslang naar buiten afgevoerd en jij vertoeft in een frisse en koele kamer.



De mobiele airco is voorzien van wielen en daarmee eenvoudig te verplaatsen naar een andere kamer. Dus moet je een deur verderop zijn, dan neem je het apparaat gewoon mee. Het compacte model neem je gemakkelijk mee de trap op en neemt weinig ruimte in. In je thuiskantoor of in de kinderkamer is ongetwijfeld voldoende plek voor de mobiele airco van bescheiden formaat. Moet je nu net in een kamer zijn waar geen raamopening is om de slang doorheen te plaatsen? Dan kun je ook een mobiele airco zonder slang aanschaffen. Dit apparaat voorkomt gedoe met een afvoerslang en doet toch goed dienst als koelsysteem in een warme ruimte.



Een hogere effectiviteit met de mobiele airco raamafdichting

Ga je voor een mobiele airco met slang, dan kan de raam- of deuropening ervoor zorgen dat het apparaat niet efficiënt werkt. Als er een te grote ruimte is in de opening waardoor je de slang naar buiten laat, dan komt er nog te veel warmte van buiten naar binnen. Gelukkig is ook daar een goede oplossing voor, namelijk een mobiele airco raamafdichting. De raamafdichting bevestig je aan het kozijn en op die manier creëer je een luchtsluis tussen binnen en buiten. Er is dan niet langer een open raam of deur terwijl de mobiele airco aanstaat en je zorgt voor een veel hogere effectiviteit van het apparaat.



Bestel de mobiele airco voor een koele zomer

Zie je op tegen zinderende zomertemperaturen en ben je op alle mogelijke manieren aan het zoeken naar oplossingen? Een van die oplossingen is de mobiele airco. Deze zorgt ervoor dat je de ruimte waar je in bent eenvoudig afkoelt en dat je kunt ontspannen terwijl het kwik buiten verder oploopt. Bekijk online de diverse uitvoeringen en bepaal of je een mobiele airco met of zonder slang nodig hebt. Bestel je mobiele airco niet zonder raamafdichting en profiteer optimaal van het apparaat dat je tijdens de zomer niet meer van je zijde laat wijken.