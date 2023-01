Koffie, hamburgers en boodschappen in Baanstee Noord

Halverwege 2023 wordt langs de provinciale weg ter hoogte van Purmerend voorzieningspunt Baanstee Noord geopend. De ‘stop-en-shop’ zal naast een tank- en oplaadstation ook een Spar gemakswinkel, een bakkerij van Go Fresh, een Burger King en een Starbucks bevatten.

Op bedrijventerrein Baanstee Noord wordt momenteel gewerkt aan het pand dat alle bovenstaande disciplines zal huisvesten. Het voorzieningspunt is gebouwd met het doel op één plek in meerdere behoeften te voorzien van de drukke moderne consument. Het Texaco tankstation zal naast de traditionele brandstoffen vier snelle elektrische laadpalen van 150 kWh krijgen. Vrachtwagens kunnen er hernieuwbare diesel HVO100 tanken, gemaakt van afvalvetten, restmateriaal en plantaardige oliën. Dat scheelt tot 90% minder CO2-uitstoot. En omdat de vraag naar schone brandstoffen in de toekomst zal toenemen, is er ruimte gereserveerd voor tien snelle laadpalen in totaal. De Burger King en Starbucks zullen beide beschikken over een drive-through.

De bouw is momenteel in volle gang. Na het water- en winddichten maken van de gebouwen volgt de afwerking en de inrichting van de gebouwen en het terrein eromheen. Als alles volgens planning verloopt gaat het voorzieningspunt halverwege 2023 open.