Koffiedik: wat kun je er allemaal mee?

Het leek erop dat filterkoffie langzamerhand volledig vervangen zou worden door koffie cups, maar niets blijkt minder waar: filterkoffie is weer helemaal terug en zelfs populairder dan ooit. En wist je dat je het koffiedik dat na het zetten van de filterkoffie overblijft niet weg hoeft te gooien? Je kunt er namelijk nog allerlei handige en verrassende dingen mee doen. We zetten er vijf voor je op een rij.

1. Gebruik koffiedik voor je planten

Wist je dat er in vers koffiedik nog allerlei gezonde stoffen zitten? Je planten zijn dolblij met het koffiedik, want het zit vol calcium, stikstof en magnesium. Planten die goed groeien op grond met een wat hogere zuurgraad, kunnen het zeker waarderen. Je kunt het zowel voor planten binnen als buiten gebruiken. Gooi het koffiefilter gewoon leeg in de pot waarin de plant staat, of strooi het buiten uit in de tuin. Buiten heeft het koffiedik zelfs nog een extra functie: slakken houden er niet van, dus die blijven uit de buurt van jouw planten.



2. Koffiedik als scrub voor mannen voor gezicht en baard

Niet alleen planten doen het goed op koffiedik. Wist je namelijk dat je het ook prima kunt gebruiken als scrub voor gezicht en baard? Vermeng het koffiedik hiervoor met wat water en breng het mengsel aan op je gezicht. Dit zou zelfs wallen kunnen verminderen. Na een kwartiertje kun je het mengsel er weer afwassen. Weinig tijd, groots effect! Doe dit bijvoorbeeld ’s morgens, als onderdeel van je ochtendroutine. Eerst koffie zetten en daarna het koffiedik gebruiken voor huid en baard. Meer weten over de verzorging van je baard? Lees hier meer.



3. Verwijder nare geurtjes uit je koelkast

Je herkent het vast: soms open je de deur van de koelkast en komt je een vervelende geur tegemoet. Dan blijken de tomaten net wat te lang hebben gelegen, of is die schimmelkaas wel heel nadrukkelijk aanwezig. Gelukkig kun je ook deze geurtjes heel goed te lijf gaan met koffiedik. Zet een schaaltje met vers koffiedik in de koelkast en je zult merken dat de koffiegeur sterker is dan die vervelende geurtjes.



4. Lekker bij de barbecue

Is het barbecue seizoen weer geopend? Dan is het goed om te weten dat koffiedik een perfect ingrediënt is voor de marinade voor je barbecue vlees. Het is daarin te vergelijken met rode wijn; beide hebben een wat zurige smaak en die matcht goed met de hartige smaak van het vlees. Extra lekker is dat het koffiedik op de barbecue karamelliseert. Hierdoor ontstaat er een lekkere korst op het vlees. Die korst zorgt er ook nog eens voor dat het vocht in het vlees blijft, waardoor het lekker sappig en mals smaakt.

5. Houd insecten buiten de deur

De meeste mensen houden van de geur van koffie, maar insecten hebben er juist een grondige hekel aan. Wil je het grondig aanpakken? Smeer je ’s avonds voor je slapen gaat in met koffiedik en de kans is groot dat jij geen last hebt van muggen. Vind je dat net wat te veel van het goede? Dan is het ook heel effectief om een schaaltje koffiedik in de slaapkamer neer te zetten. Zo heb je extra voordeel van je koffie!