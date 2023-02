Kofschip Krant: Sterke verhalen, verrekijkers en piratenschepen

Kleuters - thema piraten.

Onze kleuters

Momenteel zijn we bij de kleuters bezig met het thema piraten, rondom het boek Woeste Willem. We zijn het

thema gestart met de verteltas van de bibliotheek, het boek Woeste Willem. De kinderen kregen het boek daarna allemaal mee naar huis om nog eens te lezen en maakten een verslagje in het logboek.

In de hoeken zijn allerlei piraten -activiteiten te vinden, zoals spelen in het piratenschip, kralenplanken leggen, schatkisten en verrekijkers knutselen, schepen bouwen in de bouwhoek, zwaarden maken van de clics etc. We sluiten het thema voor de vakantie af met een gezellig piratenfeest.

Groep 3 - Sterke Verhalen

Na de kerstvakantie zijn wij op basisschool 't Kofschip gestart met een nieuw thema vanuit ons vak 'Blink Geïntegreerd'. Dit is onze methode voor wereldoriëntatie. Het thema van de afgelopen periode heet: 'Sterke verhalen'. In dit thema ontdekken de kinderen dat je geschiedenis overal om je heen kunt zien, horen en voelen.

In een van de lessen hebben de kinderen van groep 3 ingezoomd op de tijd van de oude Egyptenaren. Een verwerkingsopdracht van deze les was het maken van een mummie met tuindraad en reepjes verband. Door het tuindraad te buigen konden de kinderen de vormen maken van een mens. Wanneer het poppetje compleet was met twee benen, twee armen, een romp en een hoofd, mochten zij deze inwikkelen met verband. Dit was nog best een uitdaging, maar het resultaat mag er zijn!

Groep 5 - Slimme Communicatie

Ons thema is slimme communicatie

Door onze oren kunnen wij alles verstaan en daardoor ook lekker kletsen met elkaar. Je kunt horen door de trillingen in de lucht. Dit kun je heel mooi ontdekken bij snaar-instrumenten.

Om dit te onderzoeken, hoe dat kan en wat je daarvoor nodig hebt, hebben wij in ons W&T lokaal snaar-instrumenten gemaakt.

En daar zijn we heel trots op, want ze maken echt mooi geluid.

Verbouwing op ’t Kofschip

Afgelopen zomer is er een grote verbouwing geweest op basisschool ’t Kofschip.

Hierbij is de gymzaal verplaatst en helemaal vernieuwd. Ook is er een extra kleuterklas bijgekomen, met een deur naar de andere kleuterklassen. Hierdoor kunnen alle kleuters in alle kleuterklassen spelen en leren.

In alle andere klassen zijn nieuwe meubels geplaatst en hebben we een nieuwe kast rondom het digibord. Op de gang hebben we ook nieuwe meubels, zoals de tafels, stoelen en zelfs fietsstoelen.

Geschreven door: Norah en Simon uit groep 6.

Dit vinden wij leuk op school. Door: Dave en Orlando

Buitenspelen

Rekenverrijking

Blink onderzoek

Rekenen

Beloning

Verjaardagen vieren

Levelwerk

Dramalessen

Groep 7 - W&T

De kinderen uit groep 7 zijn thematisch aan het werk tijdens de wetenschap en technieklessen.

We hebben het tijdens de blink lessen gehad over ouderwetse reclames. De kinderen zijn nu tijdens de W & T lessen bezig om zelf ook een reclame te maken. Ze maken met verschillende materialen een decor voor hun filmpje. Nadat ze een decor hebben gemaakt gaan ze doormiddel van stopmotion hun eigen reclamespot maken.

