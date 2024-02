KOFSCHIPKRANT

Dit jaar hebben we de groepsdoorbroken aanpak in de kleuterbouw uitgebreid door ook groep 3 erbij te betrekken. Drie keer per week spelen en werken de kinderen van groep 3 samen met de kleuters, waardoor het spel naar een hoger niveau wordt getild.

Groepsdoorbroken spelen en werken met kleuters en groep 3, en het werkt!

Momenteel zijn we bezig met het thema Noordpool/Zuidpool, waarbij de kinderen iglo's bouwen en diverse activiteiten ondernemen, zoals Kapla, klei, bouwhoek, Lego, kralenplanken, en het knutselen van ijsberen. In de huishoek vangen ze vissen in een wak, bakken ze deze en onderzoeken ze de leefomgeving van ijsberen, zeehonden en papegaaiduikers, verwerkt in grafieken als echte onderzoekers.

Na de kerstvakantie zijn we gestart met hetzelfde thema en de kinderen zijn enthousiast bezig met het bouwen van iglo's met verschillende materialen. In de huishoek spelen ze als Eskimo's, vangen vissen en onderzoeken ze de dieren van de Noordpool. Buiten sluit het vriesweer perfect aan bij het thema; de kinderen hebben prachtige ijshangers gemaakt door zandfiguren met water te vullen en te versieren. Trots hangen deze nu op het plein.

Hoe ontwerp je een droomhuis? Groep 4 in actie met thema ‘Bouwen maar’ van Blink Wereld

In groep 4 zijn we na de kerstvakantie gestart met de volgende thema’s van Blink Lezen en Blink Wereld: Avontuur in de buurt en Bouwen maar! In het thema van Blink Lezen gaan de kinderen op avontuur in de buurt. Ze lezen over de belevenissen van Rosie en Moussa en luisteren naar het verhaal van Tim de boswachter. In de lessen Wereldlezen duiken ze verder de buurt in: ze gluren bij de buren, onderzoeken gekke straatnamen, luisteren naar geluiden uit de buurt, speuren naar een dief en wandelen mee met de straatkatten in Istanbul. We gaan zelf ook letterlijk op avontuur in de buurt: we gaan een wandeling maken door de wijk, waarbij we gluren bij de buren. Dan kijken we naar de verschillende soorten huizen en krijgen we een inkijkje in hoe mensen wonen en leven!

Tijdens thema Bouwen maar onderzoeken de kinderen hoe je een huis ontwerpt en bouwt en wat dit betekent voor de ruimte eromheen. In drie onderzoekslessen kijken de kinderen mee met een architect en zien ze nog veel meer andere voorbeelden van prachtige huizen, ontdekken ze welke beroepen er nodig zijn om een huis te bouwen, nemen ze een kijkje in de bakstenenfabriek en ontwerpen ze zelf een muurtje. In het eigen onderzoek onderzoeken en ontwerpen ze hun eigen droomhuis. Om zelf te ervaren hoe het is om een architect en bouwvakker te zijn, hebben de kinderen in groepjes een huis ontworpen en gebouwd in de bouwhoek van groep 1-2-3! De resultaten waren heel verschillend: het ene groepje maakte een enorme villa, een ander groepje een huis met een garage en nog veel meer! De kinderen zijn heel betrokken en hebben veel plezier in het leren en ervaren over alle verschillende onderwerpen bij de thema’s!

De ouders mochten een leuke foto plaatsen waarop te zien was dat de kinderen aan het lezen waren. Fantastische foto’s kwamen er binnen. Na de vakantie mochten de kinderen die een foto hadden gestuurd, vertellen over hun boek. Heel veel kinderen konden echt al heel goed vertellen waar het boek over ging. Trotse juffen hier! De winnaar is Caro. Zij vertelde zo goed over het boek dat we het helemaal voor ons zagen en ze had ook een leuke foto. Maar alle kinderen hebben een kleinigheidje gekregen.

Groep 5/6 verkent Simonehoeve voor een les in klompen en kaas maken

Het thema van groep 5/6 was ik hou van Holland. Tijdens dit thema gingen de kinderen op onderzoek uit naar dingen die typisch Nederlands waren. En in het rijtje van typisch Nederlandse producten kunnen kaas en klompen natuurlijk niet ontbreken. Daarom zijn we met beide groepen naar de Simonehoeve gegaan. Hier hebben de kinderen een rondleiding gekregen en zijn ze meer te weten gekomen over het maken van klompen en kaas. Na de rondleiding mochten de kinderen ook nog verschillende soorten kaas proeven.

Groep 8 duikt in wereldproblemen en politieke partijen met thema ‘Stem op mijn partij’

In de periode tot de kerstvakantie hield groep 8 zich bezig met het thema ‘Stem op mijn partij’. Tijdens dit thema hebben de kinderen veel geleerd over onze democratie. Omdat er ook landelijke verkiezingen waren hebben we het veel gehad over de partijen, de Tweede Kamer, wereldproblemen, feiten en het onderbouwen van je mening. De leerlingen mochten in groepjes hun eigen partijen oprichten en voor huidige wereldproblemen passende oplossingen presenteren. Uiteindelijk hebben de kinderen ook echt gestemd op de politieke partij die het beste hun oplossingen voor de problemen presenteerden.

