Kohler gelooft in weerbaarheid team

De laatste weken van de transferperiode zijn voor FC Volendam druk. Het haalde middenvelder Luke Le Roux (23) binnen, nam afscheid van Daryl van Mieghem en hoopt nog andere spelers te verwelkomen. Vorig jaar werd Xavier Mbuyamba in de laatste uren nog binnengehaald. Wie weet zit er deze periode ook nog zo’n verrassing in. Daarnaast is het uiteraard nog afwachten hoe het verder gaat met Carel Eiting. En veel media hadden het na de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles over het gesprek in de rust tussen Wim Jonk en hoofdtrainer Matthias Kohler. Met die laatste sprak de NIVO afgelopen vrijdag over al dit soort zaken.

Door: Laurens Tol

Hoe verloopt de week voor het eerste elftal?

Matthias Kohler vertelt: ,,We hebben een goede voorbereiding gedraaid. De sfeer is goed, we hebben een hechte groep. Natuurlijk weet je dat we nog in een transferperiode zitten. Er zijn twee wedstrijden gespeeld, waarbij we bij de eerste goede aanknopingspunten zagen. Natuurlijk had je daar het liefste meer resultaat willen boeken. We wisten dat de tweede wedstrijd - uit tegen Go Ahead Eagles - lastig zou worden met een kleine groep, ons team is nog niet compleet.”

,,Op de training werkt iedereen hard, we hebben een goede focus. Deze periode met breaks tussen de wedstrijden tegen FC Twente en Fortuna Sittard moeten we goed gebruiken. Die geven ons de tijd om de nieuwe spelers te laten wennen. Of dat nu Garang Kuol is, Luke Le Roux of spelers die nog gaan komen. Zoals ik al vaker zei: het seizoen is nog lang. Natuurlijk speelt iedereen graag minimaal elke week, maar nu het speelschema zo is kun je daar je voordeel mee doen.”

Wanneer verwacht je de nieuwe aanwinst Le Roux voor het eerst op de training?

,,Hij heeft een niet-Europees paspoort en moet dus eerst op zijn werkvergunning wachten. Als hij hier komt, moet hij eerst bepaalde testen ondergaan, en moeten we alles proberen te organiseren voor hem. Daarna kan hij gaan trainen en interviews geven. Alle clubs die spelers van buiten de EU binnenhalen hebben hiermee te maken. Op z’n snelst duurt zo’n procedure zeven dagen, maar het kan ook tien dagen of langer duren. Dat ligt er mede aan hoe snel je alle documenten bij elkaar hebt. Ik ga er maar niet vanuit dat hij de wedstrijd tegen Twente haalt. Het voordeel is wel dat hij meteen kan spelen, de Zweedse competitie waar hij vandaan komt is bezig. Hij heeft dus wedstrijdritme.”

Op wat voor manier kan hij het team versterken?

,,Luke is 23 jaar en heeft een goede leeftijd en persoonlijkheid. Ik denk dat hij ons meteen kan helpen. We hebben elkaar gesproken via een videogesprek, dat probeer je altijd minimaal te doen voordat je een speler binnenhaalt. Los van het voetbal-inhoudelijke, wil je natuurlijk ook de mens daarachter leren kennen. Daarmee wil je bijvoorbeeld zien of hij in de groep past en wat hij kan toevoegen. Hij heeft een heel interessant profiel. Hij is een zogenoemde nummer zes, die controlerend kan spelen, fysiek sterk is en ook nog overzicht heeft om aan de bal de juiste keuzes te kunnen maken met de juiste techniek. Er zit daarnaast nog echt potentieel bij hem, ook fysiek, daar kijken we natuurlijk naar. In een professionele omgeving werkte hij daar de afgelopen tijd al veel aan. Daar zit nog veel rek in en daar hopen we hem verder bij te helpen. Hij is sterk in de duels en aan de bal en kan zijn medespelers in hun kracht zetten. Dat is een gewild profiel en daarom zijn wij al een tijd bezig om hem binnen te halen. Gelukkig is dat afgelopen week gelukt.”

Hoe was het om afscheid te nemen van Daryl van Mieghem?

,,Ik had hem de avond voor hij zijn besluit nam nog gesproken. De volgende dag hadden we het erover met de groep. Het is nooit makkelijk om afscheid te nemen. Wij - spelers en staf - zien elkaar iedere dag. Vaker soms dan je je eigen familie ziet. Dan wen je aan elkaar en in de kleedkamer ontstaan hierdoor vriendschappelijke banden. Bij Daryl zag je dat hij een goede band heeft opgebouwd met mensen van de club. Het werd wel duidelijk dat hij deze stap naar ADO Den Haag wilde maken, waar we hem uiteraard veel succes bij wensen. Natuurlijk blijf je dit soort spelers waar je mee gewerkt hebt met interesse volgen.”

Reken je nog op Carel Eiting in je selectie?

,,Ik heb geleerd om te focussen op wat ik kan beïnvloeden. Ik nam wel contact op met Carel om te vragen hoe het met hem ging. Natuurlijk probeer je aan te voelen wanneer iets het juiste moment is, je wilt hem ook rust geven. Maar je wilt daarnaast weten hoe het met hem gaat. Wat ik probeer is rekening te houden met verschillende scenario’s, je moet op alles voorbereid zijn. Dan heb je minder kans dat je verrast wordt. Het is soms best complex: Carel en ik kunnen prima met elkaar door een deur, maar hij wil natuurlijk ook een stap maken, waar veel over gezegd en geschreven is.”

Heb je nog Twente tegen Fenerbahçe bekeken?

,,Ik ga dat nog rustig terugkijken met camerabeelden waarop je meer ziet dan op tv, daarop zie je meestal maar een gedeelte. Het is zeker een wedstrijd waar je voor je voorbereiding op terugkijkt. Je kijkt ze allemaal terug om een goed beeld te krijgen. Natuurlijk is het een goede tegenstander, maar we zien ook mogelijkheden om daartegen toe te slaan. Daar trainen we natuurlijk op.”

Hoe heb je de tegenvaller tegen Go Ahead Eagles kunnen verwerken en de commotie die ontstond door het contact dat je met Wim Jonk had tijdens de rust?

,,Ik haat verliezen. Dat is ergens wel een goede eigenschap, om niet te willen verliezen. Als trainer moet je snel schakelen: oorzaken herkennen en die bespreken. Dat iedereen probeert vanuit goede intenties een wedstrijd terug te zien. Als je de media na de wedstrijd bedoelt, daar baal je natuurlijk van. Ik was er niet op voorbereid dat er zoveel gezegd en geschreven werd over dat Wim naar beneden kwam. Dat dit voor mij normaal is heb ik al vaker uitgelegd. Tijdens het afgelopen seizoen was het ook zo dat Jasper van Leeuwen en Ruben Jongkind naar beneden kwamen om Wim en mij feedback te geven. Dat is dus iets wat wij los van de personen doen en wat we omarmen.”

,,Het is jammer dat de feiten worden verdraaid. Wim brengt heel veel ervaring en slimheid mee. Wij hebben goed besproken op welke manier we met elkaar omgaan. Door met elkaar te praten in de trainerskamer, kun je ook de spelers even rust geven. Je wilt ze de ruimte geven om dingen tegen elkaar te kunnen zeggen. Als je meteen instapt, dan neem je die weg. Dat is dus iets dat ik graag aanhoud. De spelers komen met een hartslag van honderdveertig van het veld af. Dan hebben ze even de tijd nodig om te bekomen van alles, los van het resultaat, al sta je voor. Natuurlijk heb je al een idee over hoe je het wilt gaan aanpakken, je maakt bijvoorbeeld notities. Meestal krijg je dan in overleg of een bevestiging of hier en daar nog wat nieuwe input. Dit is gewoon iets dat wij blijven doen en wat ik in de toekomst wil blijven doen. Het is iets dat heel professioneel en normaal is. Alleen werd het hier ineens heel groot gemaakt.”

Kostte het nog inspanning om de groep weer op te richten voor de komende wedstrijd?

,,Los van dat er nog versterkingen komen: je weet dat er meer inzit bij deze groep en dat we meer kunnen. Daardoor baal je vooral. We hebben gelukkig nog tijd en hebben gezien hoe we ook uit moeilijke situaties kunnen komen. Deze groep kan niet zo snel uit balans worden gebracht, dat weten we. De afgelopen seizoenen hebben we een grote weerbaarheid opgebouwd. Niet alleen vorig jaar, maar ook tijdens het promotiejaar. Daar ligt wel een voordeel, dat dit team wat aankan. Het kan zeker ook met onrustige situaties omgaan. Dat weten we van elkaar: we gaan door op onze manier en wij geloven erin dat het goed komt.”